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Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавируса

Вирусолог из Уханя (Китай) Ши Чжэнли рассказала о распространении новых видов коронавируса.

Как сообщает 5 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian, вирусолог отметила, что летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые тоже могут передаваться людям. По её словам, они могут распространяться за пределами Китая.

Прежде чем попасть от летучей мыши к человеку, SARS-CoV-2 мог «использовать» промежуточное животное, например панголина. При этом неизвестно, как долго он циркулировал среди животных или людей, прежде чем его выявили в 2019 году, отмечает Ши Чжэнли.

Вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс также считает, что коронавирус мог существовать в организмах промежуточных носителей довольно долго. Профессор также подчеркнул, что первое заражение человека могло произойти не в Ухани и вообще не провинции Хубэй.

Напомним, учёные доказали, что коронавирус появился в Европе и США раньше, чем Китай объявил о нём.

По данным Университета Хопкинса, к утру 5 декабря мск в мире COVID-19 заболели 65,9 миллиона человек, умерли от него 1,51 миллиона.

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Комментарии (4)

bluxer
Значит, на наш век хватит ужасных вирусов.
Вообще то, как люди охотно надели маски и с радостью их носят (и как теперь выясняется, будут носить до гробовой доски), кое-что говорит о природе моды, механизмах распространения всевозможных идей и об эффективности промывки мозгов. Такого наглядного эксперимента еще не бывало.
OldObyvatel
Похоже, эта Бэтвумен Ши Чжэнли, настрогала не один коронавирус, если так уверена в других видах.
В ее высказываниях явно проглядывает угроза западному миру и в первую очередь Америке: с нами надо дружить.
Ее теорию с панголинами мир проглотил и переварил.
Так что ждем продолжения череды пандемий.
vader
Какие удивительные вирусы. Заражают кого угодно, кроме китайцев. И вообще скоро, очень скоро мы услышим, что европейцы виноваты - именно виноваты! - в том, что принесли коронавирус в Китай.
Такое впечатление, что они ставят эксперимент: а во что еще сможет поверить телезритель?
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