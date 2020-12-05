Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавируса

Вирусолог из Уханя (Китай) Ши Чжэнли рассказала о распространении новых видов коронавируса.



Как сообщает 5 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian, вирусолог отметила, что летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые тоже могут передаваться людям. По её словам, они могут распространяться за пределами Китая.



Прежде чем попасть от летучей мыши к человеку, SARS-CoV-2 мог «использовать» промежуточное животное, например панголина. При этом неизвестно, как долго он циркулировал среди животных или людей, прежде чем его выявили в 2019 году, отмечает Ши Чжэнли.

