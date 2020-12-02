FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Учёные доказали, что в США коронавирус появился раньше, чем Китай объявил о нём

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них коронавирус был ещё до того, как Китай объявил о его появлении. Статья на эту тему опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.

Китай сообщил о загадочных случаях пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. В США первый подтверждённый COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, приехавшего из Китая.

Как сообщает 2 декабря РИА Новости, исследователи из центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7 тысяч донорских образцов крови, собранных в девяти штатах с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Положительный результат на антитела против SARS-CoV-2 дали 106 образцов. Даже с учётом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью утверждать, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, резюмируют авторы статьи.

«Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее», — отмечают учёные.

По их словам, исследование не позволяет установить, где и когда носители антител заразились COVID-19. Возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая: есть неподтверждённые данные, что там вирус циркулировал ещё в ноябре 2019 года. Учёные собираются связаться с этими людьми и расспросить их, были ли они в Китае в конце 2019 года и чувствовали ли симптомы ковида.

Во Франции и Италии проводились похожие исследования. В образцах крови, собранных в начале декабря 2019 года, тоже обнаружили антитела против SARS-CoV-2.

По последним данным Университета Хопкинса, ко 2 декабря в мире коронавирусом заболели 63,9 миллиона человек, погибли от него 1,48 миллиона человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Do-Mi-Nor
Таким образом, по-настоящему внимательно к здоровью своих граждан относятся только в Китае. У остальных - ОРВИ. А помер - нудыкниповизло.
Cashmare
а если проанализировать образцы крови еще пораньше, как бы вдруг не получилось, что он не из китая, а был привезен в китай )
killbeachtrash
Да он в Питере уже года 3 с прелестями типа "сухого кашля" и смертями в виде вирусного отека легких, так что до больницы не успевали довозить. Надо было раньше думать когда пол Питера сухим кашлем исходилось во в общественном транспорте ( я не исключение).Мутирует правда гад. Открыли секрет "полишанеля".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний