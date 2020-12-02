Учёные доказали, что в США коронавирус появился раньше, чем Китай объявил о нём

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них коронавирус был ещё до того, как Китай объявил о его появлении. Статья на эту тему опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.

Китай сообщил о загадочных случаях пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. В США первый подтверждённый COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, приехавшего из Китая.

Как сообщает 2 декабря РИА Новости, исследователи из центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7 тысяч донорских образцов крови, собранных в девяти штатах с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Положительный результат на антитела против SARS-CoV-2 дали 106 образцов. Даже с учётом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью утверждать, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, резюмируют авторы статьи.