Учёные доказали, что в США коронавирус появился раньше, чем Китай объявил о нём

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них коронавирус был ещё до того, как Китай объявил о его появлении. Статья на эту тему опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.
Китай сообщил о загадочных случаях пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. В США первый подтверждённый COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, приехавшего из Китая.
Как сообщает 2 декабря РИА Новости, исследователи из центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7 тысяч донорских образцов крови, собранных в девяти штатах с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Положительный результат на антитела против SARS-CoV-2 дали 106 образцов. Даже с учётом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью утверждать, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, резюмируют авторы статьи.
«Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее», — отмечают учёные.
По их словам, исследование не позволяет установить, где и когда носители антител заразились COVID-19. Возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая: есть неподтверждённые данные, что там вирус циркулировал ещё в ноябре 2019 года. Учёные собираются связаться с этими людьми и расспросить их, были ли они в Китае в конце 2019 года и чувствовали ли симптомы ковида.
Во Франции и Италии проводились похожие исследования. В образцах крови, собранных в начале декабря 2019 года, тоже обнаружили антитела против SARS-CoV-2.
По последним данным Университета Хопкинса, ко 2 декабря в мире коронавирусом заболели 63,9 миллиона человек, погибли от него 1,48 миллиона человек.