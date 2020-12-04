Конфликт молодых людей со взрослыми мужчинами в Кировском районе Петербурга взволновал местных жителей под занавес рабочей недели. В полицию заявили о драке, в сообщении фигурировал пистолет.

На кадрах человек с пистолетом заявляет, что один из участников избил его несовершеннолетнего друга. Пистолет бросать отказался, утверждал, что избиение успел снять на телефон и обидчику грозит срок. «Я отсидел два года, я шарю!» — прокричал он оппонентам.

Вечером 4 декабря в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный угрожает оружием людям, которые держат, судя по комментариям, несовершеннолетнего.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о драке у дома №185 по Народного Ополчения поступило в полицию в 19.40.



«Сотрудники полиции прибыли на место и задержали 17-летнего гражданина, второй скрылся. Несовершеннолетний доставлен, оружия при нем нет. Он рассказал, что между ним и неизвестным произошёл конфликт на почве недопонимания. Ведётся проверка», — уточнили в главке.

