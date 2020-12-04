Полиция в красносельском доме культуры осталась на второе отделение. Там изъяли странную документацию, часть сотрудников отправили в Комстрой

Визит экономической полиции в ДК Красного Села 4 декабря прошел под лозунгом «это мы удачно зашли». Людей на месте застали за распечаткой документов по стремительному ремонту сцены.



По данным информированных источников, взору оперативников предстало странное: присутствовавшие на площадке люди составляли и распечатывали счета-фактуры, а также почему-то акт приемки Гостехнадзора. Полиция «представление» остановила, документацию изъяла. На место вызвано еще несколько сотрудников; кроме того, география оперативных мероприятий расширяется — теперь на изъятие документов полиция едет в комитет по строительству и в фонд капитального строительства и реконструкции.

