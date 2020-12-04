FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Полиция в красносельском доме культуры осталась на второе отделение. Там изъяли странную документацию, часть сотрудников отправили в Комстрой

Визит экономической полиции в ДК Красного Села 4 декабря прошел под лозунгом «это мы удачно зашли». Людей на месте застали за распечаткой документов по стремительному ремонту сцены.

По данным информированных источников, взору оперативников предстало странное: присутствовавшие на площадке люди составляли и распечатывали счета-фактуры, а также почему-то акт приемки Гостехнадзора. Полиция «представление» остановила, документацию изъяла. На место вызвано еще несколько сотрудников; кроме того, география оперативных мероприятий расширяется — теперь на изъятие документов полиция едет в комитет по строительству и в фонд капитального строительства и реконструкции.

О визите оперативников в дом культуры стало известно чуть ранее. Ее интересует крайне эффективное по бумагам освоение средств при исполнении контракта на оборудование сцены — 65 млн рублей за 9 дней.

Сам контракт на 340 млн фонд капстроительства заключил с компанией «Пролайн ЛТД», бенефициаром которой является заслуженный деятель искусств РФ Андрей Сигле. При этом аукцион выиграла не она, а «Проксима строй». Но заказчик сначала попробовал признать победителя уклонившимся от подписания контракта, а когда УФАС не позволил это сделать — расторг его и перезаключил 11 ноября с «Пролайн ЛТД», занявшим ранее второе место.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Петр Петров
Руководитель намутил на тэндэре, это очевидно всем. Зачем подчиненные со своей крошечной зарплатой, покрывают преступление мне непонятно!!!
Яхта
Ворьеее
Mutabor
страну растаскивали, растаскивают и будут рвать на куски те, кто у власти сегодня. а я сижу и жду перемен...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний