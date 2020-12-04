Полиция в красносельском доме культуры осталась на второе отделение. Там изъяли странную документацию, часть сотрудников отправили в Комстрой

Визит экономической полиции в ДК Красного Села 4 декабря прошел под лозунгом «это мы удачно зашли». Людей на месте застали за распечаткой документов по стремительному ремонту сцены.
По данным информированных источников, взору оперативников предстало странное: присутствовавшие на площадке люди составляли и распечатывали счета-фактуры, а также почему-то акт приемки Гостехнадзора. Полиция «представление» остановила, документацию изъяла. На место вызвано еще несколько сотрудников; кроме того, география оперативных мероприятий расширяется — теперь на изъятие документов полиция едет в комитет по строительству и в фонд капитального строительства и реконструкции.
О визите оперативников в дом культуры стало известно чуть ранее. Ее интересует крайне эффективное по бумагам освоение средств при исполнении контракта на оборудование сцены — 65 млн рублей за 9 дней.
Сам контракт на 340 млн фонд капстроительства заключил с компанией «Пролайн ЛТД», бенефициаром которой является заслуженный деятель искусств РФ Андрей Сигле. При этом аукцион выиграла не она, а «Проксима строй». Но заказчик сначала попробовал признать победителя уклонившимся от подписания контракта, а когда УФАС не позволил это сделать — расторг его и перезаключил 11 ноября с «Пролайн ЛТД», занявшим ранее второе место.