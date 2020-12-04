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Экономическая полиция культурно просвещается в Красном Селе. Ее интересует освоение 65 млн рублей за 9 дней ремонта в местном ДК

Сотрудники экономической полиции Красносельского района 4 декабря проводят осмотр в местном доме культуры. Оснащение сцены за 340 млн рублей уже обсуждается в УФАС и в арбитраже.

По данным «Фонтанки», полиция проводит именно осмотр места происшествия, уголовное дело не возбуждено. Основной сюжет — внушающая уважение скорость освоения средств при оборудовании сцены дома культуры. Контракт был подписан 11 ноября, а уже через 9 дней была составлена унифицированная форма КС-3, согласно которой подрядчик — «Пролайн ЛТД» — выполнил работы на 65 млн рублей. Фото зала ниже.

Напомним, само присутствие «Пролайн ЛТД» на площадке уже является предметом судебного разбирательства: иск подала компания «Проксима строй», изначально выигравшая контракт на ремонт в доме культуры на 340 млн рублей. Дело в том, что заказчик — фонд капстроительства и реконструкции Петербурга — сначала попробовал признать победителя уклонившимся от подписания; а когда, по настоянию УФАС, контракт все же пришлось подписать — расторг его и перезаключил 11 ноября с «Пролайн ЛТД», занявшим ранее второе место.

По контракту, подрядчик должен установить освещение и механизированные элементы сцены, оборудование для видеопоказа, звукомонтажную станцию. Бенефициаром «Пролайн Лтд» является известный композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Сигле. (В качестве музыканта работал над созданием «Собачьего сердца» и «Иглы» совместно с Цоем. Из современных заслуг — работа с Александром Сокуровым над кинокартиной «Фауст».)

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Комментарии (1)

blackwoodspb
Спасибо Фонтанке за освещение ситуации вокруг этого контракта. Теперь у кого то из новоявленных подрядчиков будет ст.159 УК, а у руководителей фонда капстроительства ст. 286 УК. Смотрим продолжение этого сериала)
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