Сотрудники экономической полиции Красносельского района 4 декабря проводят осмотр в местном доме культуры. Оснащение сцены за 340 млн рублей уже обсуждается в УФАС и в арбитраже.



По данным «Фонтанки», полиция проводит именно осмотр места происшествия, уголовное дело не возбуждено. Основной сюжет — внушающая уважение скорость освоения средств при оборудовании сцены дома культуры. Контракт был подписан 11 ноября, а уже через 9 дней была составлена унифицированная форма КС-3, согласно которой подрядчик — «Пролайн ЛТД» — выполнил работы на 65 млн рублей. Фото зала ниже.