Сотрудники экономической полиции Красносельского района 4 декабря проводят осмотр в местном доме культуры. Оснащение сцены за 340 млн рублей уже обсуждается в УФАС и в арбитраже.
По данным «Фонтанки», полиция проводит именно осмотр места происшествия, уголовное дело не возбуждено. Основной сюжет — внушающая уважение скорость освоения средств при оборудовании сцены дома культуры. Контракт был подписан 11 ноября, а уже через 9 дней была составлена унифицированная форма КС-3, согласно которой подрядчик — «Пролайн ЛТД» — выполнил работы на 65 млн рублей. Фото зала ниже.
Напомним, само присутствие «Пролайн ЛТД» на площадке уже является предметом судебного разбирательства: иск подала компания «Проксима строй», изначально выигравшая контракт на ремонт в доме культуры на 340 млн рублей. Дело в том, что заказчик — фонд капстроительства и реконструкции Петербурга — сначала попробовал признать победителя уклонившимся от подписания; а когда, по настоянию УФАС, контракт все же пришлось подписать — расторг его и перезаключил 11 ноября с «Пролайн ЛТД», занявшим ранее второе место.
По контракту, подрядчик должен установить освещение и механизированные элементы сцены, оборудование для видеопоказа, звукомонтажную станцию. Бенефициаром «Пролайн Лтд» является известный композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Сигле. (В качестве музыканта работал над созданием «Собачьего сердца» и «Иглы» совместно с Цоем. Из современных заслуг — работа с Александром Сокуровым над кинокартиной «Фауст».)