«Культурный» ремонт в Красном Селе перешел в стадию ФАС. Причина в бизнес-успехе заслуженного маэстро

Ремонт в Доме культуры в Красном Селе стал фундаментом для бизнес-конфликта Фонда капстроительства Петербурга, организации-победителя конкурса и фирмы известного композитора Андрея Сигле. Оппонент считает, что он перепрыгнул со второго ряда на первый. По информации «Фонтанки», на 21 января назначено заседание по иску ООО «Проксима строй» к петербургскому государственному казённому учреждению «Фонд капстроительства и реконструкции (ФКР)». Компания требует признать незаконным ноябрьское одностороннее расторжение контракта на технологическое оснащение Дома культуры на Кингисеппском шоссе в Красном Селе. Также стало известно, что 27 ноября в ФАС России поступило обращение петербургского ООО «Проксима строй», направленное по этому же поводу.

Как видно из данных сайта госзакупок, в августе «Проксима строй» стало победителем конкурса. Договор был подписан подрядчиком 24 августа, его вес 340,6 млн рублей, а срок окончания — 10 декабря. Подрядчик должен установить освещение сцены, оборудование для видео показа, звукомонтажную станцию, механизированные элементы сцены. Но практически сразу ФКР признал подрядчика, уклонившимся от исполнения. «Проксима строй» успешно оспорило решение в региональном ФАС, где обязали заказчика устранить нарушения. В итоге, 17 сентября контракт был заключён, а ФКР не спешил передавать проектную и рабочую документацию, без которой подрядчик не имеет права начинать работы. 21 октября заказчик вновь известил о расторжении контракта, сославшись на то, что исполнитель поставляет товар не соответствующий техзаданию. На эту тему стороны поспорили отдельно. Так или иначе, но ФКР 2 ноября расторг контракт и направил в банк требование о выплате банковской гарантии. 12 ноября ФКР заключил договор с претендентом, занявшим на торгах второе место.