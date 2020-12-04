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20 фигуристов сборной России не прошли отбор на чемпионат России из-за коронавируса. Среди них — петербуржцы Туктамышева, Коляда и Алиев

Сразу 20 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, в том числе четверо петербургских спортсменов. Как пишет Sports.ru, причина в том, что из-за болезни они не приняли участие в двух этапах Кубка России.

Среди петербургских фигуристов проблема коснулась Елизаветы Туктамышевой, Анастасии Гуляковой, Михаила Коляды и Дмитрия Алиева. Также отбор не прошли серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

При этом на основе результатов чемпионата России будут формироваться списки национальной сборной для участия в чемпионате Европы и мира.

Ранее коронавирус подтвердился у Туктамышевой и Алиева.

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