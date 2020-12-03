У фигуристов Туктамышевой и Алиева подтвердился коронавирус

Тесты петербургских фигуристов Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой на коронавирус дали положительные результаты. Как сообщили в четверг, 3 декабря, в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), оба фигуриста из-за этого пропустят этап Кубка России в Москве.



«У Димы (Алиева. — Ред.) положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — заявил Рукавицын.