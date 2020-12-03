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У фигуристов Туктамышевой и Алиева подтвердился коронавирус

Тесты петербургских фигуристов Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой на коронавирус дали положительные результаты. Как сообщили в четверг, 3 декабря, в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), оба фигуриста из-за этого пропустят этап Кубка России в Москве.

«У Димы (Алиева. — Ред.) положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — заявил Рукавицын.

Елизавета Туктамышева — чемпионка Европы и мира 2015 года. Дмитрий Алиев — действующий чемпион Европы.

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Комментарии (2)

sench99
Эта новость нужна для нагнетания обстановки..Один заразился, второй..И все либо спортсмены, артисты, ворье властное..Написали бы-вылечилось на 30 больше рабочих, победило болезнь 30 доярок и в этом духе..
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