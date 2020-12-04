Академик РАН: Коронавирус может вызывать смертельное иммунное расстройство

Опасным последствием COVID-19 может стать иммунное расстройство, которое способно привести к гибели пациента.
«COVID-19 <...> — это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — цитирует 4 декабря РИА Новости заявление президента ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Александра Румянцева.
По его словам, опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями должен использоваться и при работе с ковидными больными. Коронавирус имеет «абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией», добавил академик.
С начала пандемии в России выявили уже 2 402 949 случаев заражения COVID-19.