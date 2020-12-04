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Академик РАН: Коронавирус может вызывать смертельное иммунное расстройство

Опасным последствием COVID-19 может стать иммунное расстройство, которое способно привести к гибели пациента.

«COVID-19 <...> — это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — цитирует 4 декабря РИА Новости заявление президента ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Александра Румянцева.

По его словам, опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями должен использоваться и при работе с ковидными больными. Коронавирус имеет «абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией», добавил академик.

С начала пандемии в России выявили уже 2 402 949 случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (10)

kamennyi
2 таблетки преднезалона будет мало нужно 3-4. Главное потом не подсесть на гармоны!
efela
Академик хочет к корыту на ковидные распилы?
Modest_5e4ce41f7533b
Года через два, глядишь, научимся лечить и эту заразу. Накопление знаний происходит постепенно.
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