Так выглядит плато. В Петербурге — снова чуть меньше 3700 тысяч заболевших ковидом за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохраняется на прежнем уровне. За минувшие сутки зарегистрировано 3694 новых случая, сообщает 4 декабря оперштаб. Накануне их было 3692.
В целом по стране за прошедшие сутки выявили 27 403 случая заболевания COVID-19, что на 742 меньше, чем накануне. Новых пациентов нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6868. Петербург держится на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 39 802 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1918 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 140 674.
С начала пандемии в России выявили 2 402 949 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 6,5 миллиона), Индия (около 9,6 миллиона) и США (более 14,1 миллиона). При этом большинство заболевших россиян (1 888 752) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 42 176.