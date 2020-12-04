FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
39
Печать

Так выглядит плато. В Петербурге — снова чуть меньше 3700 тысяч заболевших ковидом за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохраняется на прежнем уровне. За минувшие сутки зарегистрировано 3694 новых случая, сообщает 4 декабря оперштаб. Накануне их было 3692.

В целом по стране за прошедшие сутки выявили 27 403 случая заболевания COVID-19, что на 742 меньше, чем накануне. Новых пациентов нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6868. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 39 802 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1918 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 140 674.

С начала пандемии в России выявили 2 402 949 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (почти 6,5 миллиона), Индия (около 9,6 миллиона) и США (более 14,1 миллиона). При этом большинство заболевших россиян (1 888 752) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 42 176.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (39)

Галина Семеновна
Плато или исчерпались возможности тестирования...
Ioan4
Партия сказала "палто", комсомол ответил.. но криво. И без фантазии. Цифры настораживают незначительным разбросом.
Sergik7
Статистику можно уже отключить, она никому уже не поможет.
50-й в очереди в поликлинике для вызова врача. Вот она статистика.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний