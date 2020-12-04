Так выглядит плато. В Петербурге — снова чуть меньше 3700 тысяч заболевших ковидом за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохраняется на прежнем уровне. За минувшие сутки зарегистрировано 3694 новых случая, сообщает 4 декабря оперштаб. Накануне их было 3692.



В целом по стране за прошедшие сутки выявили 27 403 случая заболевания COVID-19, что на 742 меньше, чем накануне. Новых пациентов нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 6868. Петербург держится на второй строчке.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 39 802 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1918 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 140 674.

