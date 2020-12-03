Беглов возмутился «грубой провокационной акцией» против депутата Четырбока

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока с днем юриста и выразил возмущение расклейкой по городу листовок с утверждением, что депутат принимает законы против бизнеса.
«Возмущён грубой провокационной акцией, которая нацелена не только на то, чтобы исказить итоги вашей деятельности, но и нанести вред нашему городу. Санкт-Петербург — культурная столица России», — написал градоначальник в поздравительном письме. Он выразил уверенность, что «такие выходки не свойственны настоящим петербуржцам — людям тактичным и воспитанным». И добавил, что «говорить правду у нас всегда было принято в лицо».
Листовки с изображением Дениса Четырбока в центральных районах города появились в конце ноября. В тексте утверждалось, что парламентарий якобы принял три сотни законов против бизнеса.
На последнем заседании Заксобрания депутаты поддержали запрос фракции «Единая Россия», которая потребовала от Беглова инициировать проверку и привлечь к ответственности виновных. В случае отсутствия от Смольного реакции в Мариинском дворце посулили городу политическую катастрофу. Расклейщиков — двух петербургских студентов — задержали еще 30 ноября в Петроградском районе.
Четырбок — автор нашумевшего закона о «наливайках», к числу его законодательных идей относится регулировка выступлений уличных музыкантов, ограничение размещения торговых точек у мемориальных досок и участия детей в квестах.