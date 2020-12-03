Беглов возмутился «грубой провокационной акцией» против депутата Четырбока

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока с днем юриста и выразил возмущение расклейкой по городу листовок с утверждением, что депутат принимает законы против бизнеса.



«Возмущён грубой провокационной акцией, которая нацелена не только на то, чтобы исказить итоги вашей деятельности, но и нанести вред нашему городу. Санкт-Петербург — культурная столица России», — написал градоначальник в поздравительном письме. Он выразил уверенность, что «такие выходки не свойственны настоящим петербуржцам — людям тактичным и воспитанным». И добавил, что «говорить правду у нас всегда было принято в лицо».

