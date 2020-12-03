В Смольном рассказали, кому можно будет делать прививку от коронавируса в Петербурге

Существует список требований к пациентам, которым будут делать прививку от коронавируса. Об ограничениях по возрасту и состоянию здоровья рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.



«Прежде всего, у нас будут прививаться медики и педагоги. Чтобы привиться от коронавирусной инфекции, надо пройти определенное обследование, иметь отрицательный ПЦР-тест. Пока прививаются лица 18-60 лет. Если люди переболели и имеют определенные антитела, то они тоже не прививаются», - заявила она 3 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

