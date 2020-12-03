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Ученый рассказал, сколько жителей Петербурга нужно привить, чтобы остановить эпидемию

Доктор биологических наук Андрей Васин, возглавляющий институт биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, оценил число жителей, которое надо привить от коронавируса новой вакциной, чтобы остановить эпидемию.

«Для коронавируса считается, что это число должно составить около 60 с небольшим процентов всего населения, которое не встречалось ранее с вирусом. В основе этого расчета лежит достаточно простой факт. Вычисляют такое значение как базовое репродуктивное число R0 — сколько людей может заразить один заболевший. Для коронавируса это число 2,5 — 3, исходя из этого считается, что около 60%. Для вируса гриппа несколько меньше, для каких-то более серьезных инфекций процент будет до 90», — заявил Васин 3 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, он не учитывал бы повторные заражения — их описано крайне мало, и на общую картину они не влияют. При этом в Петербурге речи о массовой вакцинации сейчас не идет. В отличие от Москвы, где она начнется уже 5 декабря, в Петербурге всего два центра для её проведения и ограниченное число вакцины, которую пока могут вколоть лишь врачам. И это несмотря на поручение президента Владимира Путина начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.

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Комментарии (4)

Otkating
Этот учёный должность через постель? Или он бою?
USSR_forever
если и прививаться, то предоставьте возможость сделать это на коммерческой основе но иностранной вакциной... отечественной я не доверяю, как и чиновникам и гос-ву в целом.
Павел Михайлов
Предлагаю этого очередного гуру привить раз 10. Что-бы уж наверняка.
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