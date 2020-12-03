Комздрав объяснил, почему в Петербурге пока не будет массовой вакцинации, как в Москве

В Москве открывается электронная запись на массовую вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Работа прививочных пунктов начнется уже с 5 декабря. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, в Северной столице такого пока нет. Хорошо, если бы текущих поставок от НИИ им. Гамалеи хватило на всех врачей.
«Пока о записи речи не идет. Нет сроков поставки больших партий вакцины, — сообщили 3 декабря «Фонтанке» в комздраве. — Производство вакцины — вопрос федеральный, не наш. Мы готовы принять все, что нам поставят».
«Петербург готов к массовой вакцинации. Два пункта развернуты, готовы развернуть еще три, для них приобретается необходимое оборудование. Поставки вакцины зависят от Минздрава. Пока информации о новых крупных поставках вакцины не имеем. До конца года должны получить 4667 доз, только для медработников пока», — уточнили в ведомстве.
Пункты вакцинации уже работают в 40-й больнице и 68-й поликлинике Красногвардейского района. Еще три появятся в больнице им. Боткина и поликлиниках в Калининском и Кировском районах города. В Москве их подготовили 300 штук.
Тем временем в Петербурге 3 декабря вновь сократился процент свободных коек. Число госпитализаций продолжает расти.
Накануне президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.