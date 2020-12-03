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Комздрав объяснил, почему в Петербурге пока не будет массовой вакцинации, как в Москве

В Москве открывается электронная запись на массовую вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Работа прививочных пунктов начнется уже с 5 декабря. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, в Северной столице такого пока нет. Хорошо, если бы текущих поставок от НИИ им. Гамалеи хватило на всех врачей.

«Пока о записи речи не идет. Нет сроков поставки больших партий вакцины, — сообщили 3 декабря «Фонтанке» в комздраве. — Производство вакцины — вопрос федеральный, не наш. Мы готовы принять все, что нам поставят».

«Петербург готов к массовой вакцинации. Два пункта развернуты, готовы развернуть еще три, для них приобретается необходимое оборудование. Поставки вакцины зависят от Минздрава. Пока информации о новых крупных поставках вакцины не имеем. До конца года должны получить 4667 доз, только для медработников пока», — уточнили в ведомстве.

Пункты вакцинации уже работают в 40-й больнице и 68-й поликлинике Красногвардейского района. Еще три появятся в больнице им. Боткина и поликлиниках в Калининском и Кировском районах города. В Москве их подготовили 300 штук.

Тем временем в Петербурге 3 декабря вновь сократился процент свободных коек. Число госпитализаций продолжает расти.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

2012veron
Простите, но я не увидела объяснения Комздрава. Не привезли- это объяснение?
iphonedimona
Нельзя найти черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет.
Не будет вакцинации потому, что нет вакцины. Не верьте сказкам про миллионы доз. 26 ноября министр промышленности Мантуров обещал на конец декабря произвести 500 тысяч доз вакцины, а до конца года - 1,5 миллиона. Ещё в эфире прозвучали слова Мантурова о том, что массового производства вакцины на отечественных мощностях пока ждать не стоит, и идет речь о том, чтобы разместить заказы на производство российских вакцин на зарубежных мощностях...
Вот и сказке конец.
Чингачгук
Ну вот, иль не привыкши к вранью и показухе? Или решили что вакцинацией будет как-то иначе?
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