Комздрав объяснил, почему в Петербурге пока не будет массовой вакцинации, как в Москве

В Москве открывается электронная запись на массовую вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Работа прививочных пунктов начнется уже с 5 декабря. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, в Северной столице такого пока нет. Хорошо, если бы текущих поставок от НИИ им. Гамалеи хватило на всех врачей.



«Пока о записи речи не идет. Нет сроков поставки больших партий вакцины, — сообщили 3 декабря «Фонтанке» в комздраве. — Производство вакцины — вопрос федеральный, не наш. Мы готовы принять все, что нам поставят».