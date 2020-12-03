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В Петербурге снова сократился процент свободных коек. Число госпитализаций продолжает расти

Несмотря на плато по новым случаям заболеваний коронавирусом, в Петербурге продолжает расти число госпитализаций. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«По госпитализациям небольшой рост, в пределах 2%, идет неделя к неделе, но есть очевидное замедление. Именно поэтому мы боимся нарушить хрупкое равновесие. Реакцию мы получаем через 10 дней — 2 недели. Опасности представляют предпраздничные корпоративы, сами праздники и возможный приток туристов», — сказал Елин, комментируя введенные накануне коронавирусные ограничения.

Сейчас в Петербурге развернуто около 11 тысяч ковидных коек, в них свободно 5–6% мест. Для сравнения: на прошлой неделе было свободно примерно 8% мест. «Ситуацию мы никак не можем называть критической, она напряженная, но мы понимаем, что делать в случае потребности», — отметил вице-губернатор.

До конца года Смольный планирует развернуть почти 3 тысячи новых коек. «Резерв — новые медицинские учреждения, которые мы вводим, включая Ленэкспо, но не только», — пояснил он. Ранее «Фонтанка» писала, что в «Ленэкспо» готовят 1154 койки, в том числе 15 реанимационных. Кроме того, подготовка идет и в других медучреждениях. Так, ещё 250 коек планируется развернуть в НМИЦ им. В. А. Алмазова в корпусе на проспекте Пархоменко. 60 коек обещает НИИ фтизиопульмонологии примерно через десять дней. Под ковид будет перепрофилирована и клиника № 1 у Финляндского вокзала. Клиника № 2 ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова, расположенная на улице Оптиков, будет оказывать высокотехнологичную и экстренную помощь по хирургии, эндокринологии, тяжелой сочетанной травме, сердечно-сосудистой патологии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

OldObyvatel
«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны.»
"Путинизм - это есть чекистская власть плюс оптимизация всей страны.»
Туманов
Первый мед вроде на дистанционном обучении, но некоторые преподаватели рьяно требуют появления студентов на очных занятиях. Не способствуют ли они этим распространению Covid-19? Студенты с этих разовых занятий приносят инфекцию домой, тем самым сводя на нет усилия по сдерживанию распространения вируса.
Elta
Зачем все закрывать, если дети в школу ходят? Вообще никакого смысла. Большинство заражаются в семьях. Глупые полумеры только осложняют ситуацию и нагнетают истерию.
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