В Петербурге снова сократился процент свободных коек. Число госпитализаций продолжает расти

«По госпитализациям небольшой рост, в пределах 2%, идет неделя к неделе, но есть очевидное замедление. Именно поэтому мы боимся нарушить хрупкое равновесие. Реакцию мы получаем через 10 дней — 2 недели. Опасности представляют предпраздничные корпоративы, сами праздники и возможный приток туристов», — сказал Елин, комментируя введенные накануне коронавирусные ограничения.

Сейчас в Петербурге развернуто около 11 тысяч ковидных коек, в них свободно 5–6% мест. Для сравнения: на прошлой неделе было свободно примерно 8% мест. «Ситуацию мы никак не можем называть критической, она напряженная, но мы понимаем, что делать в случае потребности», — отметил вице-губернатор.



До конца года Смольный планирует развернуть почти 3 тысячи новых коек. «Резерв — новые медицинские учреждения, которые мы вводим, включая Ленэкспо, но не только», — пояснил он. Ранее «Фонтанка» писала, что в «Ленэкспо» готовят 1154 койки, в том числе 15 реанимационных. Кроме того, подготовка идет и в других медучреждениях. Так, ещё 250 коек планируется развернуть в НМИЦ им. В. А. Алмазова в корпусе на проспекте Пархоменко. 60 коек обещает НИИ фтизиопульмонологии примерно через десять дней. Под ковид будет перепрофилирована и клиника № 1 у Финляндского вокзала. Клиника № 2 ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова, расположенная на улице Оптиков, будет оказывать высокотехнологичную и экстренную помощь по хирургии, эндокринологии, тяжелой сочетанной травме, сердечно-сосудистой патологии.

