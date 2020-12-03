Николас Ломбертс: Если «Зенит» ни разу не может обыграть «Брюгге», это плохо для команды

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс прокомментировал выступление петербургской команды в Лиге чемпионов. В интервью сайту «Матч ТВ» он, в частности, высказался о последнем поражении от «Брюгге» со счетом 0:3.
«Надо понимать — на «Зените» сейчас сказывается вся эта ситуация с коронавирусом, — заявил Ломбертс. — Правда, точно так же она влияет и на «Брюгге». А бюджет бельгийской команды меньше, чем у «Зенита». Если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола».
«Зенит» в пяти матчах потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью, закрепившись на последнем, четвертом, месте в группе F Лиги чемпионов. Подробнее о матче с «Брюгге» читайте на «Фонтанке».