Николас Ломбертс: Если «Зенит» ни разу не может обыграть «Брюгге», это плохо для команды

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс прокомментировал выступление петербургской команды в Лиге чемпионов. В интервью сайту «Матч ТВ» он, в частности, высказался о последнем поражении от «Брюгге» со счетом 0:3.

«Надо понимать — на «Зените» сейчас сказывается вся эта ситуация с коронавирусом, — заявил Ломбертс. — Правда, точно так же она влияет и на «Брюгге». А бюджет бельгийской команды меньше, чем у «Зенита». Если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола».