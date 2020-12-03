Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Отдел спорта «Фонтанки» подводит грустные итоги лигочемпионской кампании: поднятые паруса получились в некотором роде спущенными. Есть вероятность, что «Зенит» закончит эту прогулку по Лиге Чемпионов с одним очком.

Закат в Европе

Естественно, все футбольные аналитики к началу декабря отметили выдающийся результат, достигнутый российскими клубами в еврокубках в этой кампании. За 4 игровых дня в совокупности «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА на четверых в Лиге Чемпионов и Лиге Европы не смогли одержать ни одной победы. Особняком стоит подвиг «Краснодара», который выигрывал в Севилье 2:0 в большинстве, но в итоге проиграл в один мяч. «Зенит» был ближе всего к победе в домашнем матче с «Лацио», но не удержал победный счет, вы помните: скользкое поле, в решающий момент Деян Ловрен поскользнулся, римляне сравняли. В Дортмунде петербургский клуб дотерпел почти до конца, но вмешался человеческий фактор: в последнюю четверть матча Вячеслав Караваев организовал пенальти. В Риме вообще разобрались очень быстро: к 22 минуте после двух дальних ударов петербургский клуб, по сути, отдал игру. Домашнюю игру с «Брюгге» просто вспоминать не хотелось, но после ответной игры мы теперь знаем – то еще было не дно.



Когда «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, любители футбола обрадовались: вот здорово, аж три клуба из России в группе главного клубного турнира Европы, давно такого не было и долго не будет. На выходе — жуткая статистика. На почти 2 десятка матчей только одна победа: прям перед игрой «Зенита» в Бельгии «Краснодар» обыграл дома «Ренн». Уже сейчас понятно: с высокой долей вероятности можно подозревать в этом кошмарном результате новый лимит на легионеров. С этого сезона, напомним, в заявке клуба на сезон может быть только 8 иностранцев. С учетом обстоятельств — положительные тесты на короновирус, травмы, дисквалификации — клубы оказываются в заведомо проигрышной ситуации: если выпадает легионер, то заменить его можно только условным собственным воспитанником.

Трудовые резервы

И вот хороший пример: в игре против «Лацио» предупреждение получил Деян Ловрен, которое стало для хорвата вторым в четырех матчах — уже в Риме стало понятно, что в Бельгию защитник не полетит. Дмитрия Чистякова, молодого центрального защитника, купили в тот момент, когда заявка в Лигу Чемпионов уже была закрыта, поэтому перед пятым матчем группового этапа команда Сергея Семака осталась с двумя центральным защитниками: Ярославом Ракицким и совсем молодым Данилой Прохиным.



Также в Бельгию из-за травм не полетели Вендел и Вячеслав Караваев. Накануне матча Семак заявил, что есть проблемы со здоровьем у Артема Дзюбы: решение о его участии в игре будет принято в последний момент. За 1,5 часа до матча дружественные московские телеграмм-каналы сообщили: Дзюба даже не полетел в Бельгию, мол, почувствовал дискомфорт на последней тренировке во вторник в Петербурге перед вылетом в Брюгге («Зенит» неожиданно не стал тренироваться на стадионе «Ян Брейдел», впервые в своем лигочемпионской истории прилетев только на ночевку перед игрой).

Надо признать: кадровые сложности, с которыми столкнулась команда Семака этой осенью, в какой-то степени исторические. И в этом, конечно же, тоже чувствуется дыхание пандемии и дикого графика. В 16 туре РПЛ в Туле впервые за почти 20 лет у «Зенита» в центре обороны вышли россияне и к тому же не просто россияне — собственные воспитанники, Данила Прохин и Дмитрий Чистяков (Ракицкий пропускал матч из-за удаления в Грозном, Ловрен почувствовал «недомогание», и в эти странные времена мы никогда не узнаем, что скрывается за этим определением). Опять же в игре против «Арсенала» впервые после долгого перерыва мы увидели Сердара Азмуна в действии (катастрофа, если коротко); Себастьян Дриусси и Малком вышли в том матче в старте, но лучшей характеристикой их игры будет 0 в графе забитые мячи. Вот в таком расбалансированном состоянии «Зенит» докатился до пятого матча Лиги Чемпионов.



Судейский вопрос

Матч обслуживал Сердар Гезюбююк: этнический турок, родившийся в гетто голландского Харлема. Этот специалист — основатель двух бизнесов, связанных с туризмом, - появился на лентах российских СМИ, когда в апреле 2019 года у него случился конфликт с Леонидом Слуцким, нынешним тренером «Рубина», тогда тренировавшим голландский «Витесс». После матча недавний победитель «Зенита» разразился страстным монологом: мол, Гезюбююк не здоровается перед матчем, не жмет руку, может, он не любит толстых и лысых людей. Арбитр тогда спокойно удивился: не понимаю, откуда такие страсти.

Встреча старых друзей

Накануне матча случилась вспышка окситоцина: поддержать «Зенит» в отель приехал Николас Ломбертс, экс-защитник петербургского клуба. Бельгиец родился в городе, который все узнали благодаря понятно какому кино, здесь он пошел в футбольную школу. Помимо многочисленных — и пугающих по нынешним временам — объятий Ломбертс отметился на фотографии с петербургскими болельщиками, которые несмотря на закрытый стадион, приехали поддержать «Зенит» на выезде.



Стартовый состав

За 70 минут до начала матча социальные сети «Зенита» опубликовали стартовый состав. Стало понятно: московские телеграмм-каналы были правы — Артем Дзюба отсутствовал в заявке на матч. В центре обороны с Ракицким ожидаемо вышел Прохин, слева — поднятый врачами после травмы Дуглас Сантос, справа — Алексей Сутормин, неожиданно нашедший себя на позиции правого защитника. Группа атаки выглядела как никогда грозно: Азмун, Дриусси, Малком. Но грозно только на бумаге – все трое пока не похожи на себя. В опорной зоне расположились Вильмар Барриос и Далер Кузяев, пожалуй, самый стабильный футболист этой осени.

Ход матча

Дебют дарил надежду. Казалось, что получится. Азмун на 24 минуте даже забил, но голландский арбитр зафиксировал положение вне игры. На 33 минуте после неудачного решения Прохина мяч отскочил в итоге к Шарлю де Кетеларе: Кержаков не увидел удара, и бельгийцы повели в счете. Злые языки отметили: Прохин, конечно, юн, но после его ошибки гол забил не менее юный 19-летний воспитанник «Брюгге».



В перерыве Семак пошел во все тяжкие. На поле вместо Ракицкого, Александра Ерохина, Дриусси вышли Данил Круговой, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев. Увы, лучше не стало.

На 57 минуте после очевидного нарушения правил Кузяева турецкий судья назначил пенальти (Кузяев к тому моменту на 47 минуте забил еще один гол, но рукой. Болельщики решили, что это оммаж покойному Марадоне, но отмена гола была верным решением). Стало понятно, что можно расходиться. Ханс Ванакен точно пробил Кержакова.

На 73 минуте «Зенит» пропустил третий гол: Ноа Ланг четко пробил Кержакова. Но к этому моменту уже было понятно, что петербургский клуб второй сезон при Семаке не вышел в евровесну.

Семак грустно подвел итоги: «Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, очень много ошибаемся у своих ворот». Тут сложно спорить: это правда. Но, скажем мягко, не единственная проблема.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»