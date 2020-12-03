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«Я не стремлюсь к мировому господству». На выборах в Африке победил Адольф Гитлер

В муниципальных выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии победил тёзка лидера нацистской Германии Адольф Гитлер Уунон. Об этом сообщает Daily Mail 3 декабря.

Политик вошел в список правящей партии SWAPO (South West Africa People's Organisation, Народная организация Юго-Западной Африки) и получил место в региональном совете. Гитлер отметил, что имя ему выбирал отец, который, вероятно, не понимал статуса фюрера.

«В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком понял, что этот человек хочет покорить весь мир. Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошану, — сказал Гитлер, имея в виду регион, в котором он выиграл выборы. — Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству».

Некогда известная как Германская Юго-Западная Африка, Намибия была немецкой колонией с 1884 года, пока империя не лишилась своих владений после Первой мировой войны.

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Комментарии (6)

sha_5e4d8c662c249
Пропагадно насизмо?
Cashmare
а вот и трейлер на 2021 год подкатил
shushu
Этот Адольф Гитлер Уунон еще к тому же черный
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