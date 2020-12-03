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«Мерседес», из которого предположительно обстреляли грузовик на КАД, остановлен в Московском районе

Полиция в Московском районе в рамках плана «Перехват» остановила «Мерседес», из которого предположительно стреляли по грузовику на кольцевой автодороге.

Как стало известно «Фонтанке», иномарку, похожую по приметам, сотрудники отдельного батальона увидели у дома 44 по улице Орджоникидзе около 15.30. Водителя сейчас опрашивают.

Грузовик на КАД в районе съезда на Шафировский обстреляли из пневматического пистолета около 14.30. Водитель «Мерседеса» попал в окно, дверь и по колесам большегруза. После чего скрылся.

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Комментарии (2)

закоренелый ленинградец
Чего опрашивать - то ? Повалили на пол и ногами его, ногами - сам всё расскажет, даже то чего не совершал.
Вот любят у нас цацкаться и сюси - пуси разводить.
RemyMartin
Гасконцы?
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