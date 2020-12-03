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На КАД обстреляли грузовик. Введен план «Перехват»

Полиция ввела план «Перехват» после заявления об обстреле грузовика на кольцевой автодороге в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, сообщение о ЧП на кольцевой в районе съезда на Шафировский поступило в правоохранительные органы Петербурга около 14.30. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического пистолета, в сторону кабины грузовика. Попал он по колесам, разбил окно и поцарапал дверь. Водитель не пострадал.

Предположительно гнев автомобилиста вызвал неудачный маневр большегруза.

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Комментарии (10)

260569221
В итоге окажется что это очередной недопредпрениматель, торгующий фруктами на калининской овощебазе
Tank Tankistovih
Ковбой!
Kezevo
Вызвал гнев маневр фуры.... Фонтанка выкладывай подноготную борадача, сколь сотен штрафов у него....
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