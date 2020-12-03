После обысков в Петербурге задержана чиновница областного правительства. Ей вменяют растрату на «Дон Кихота»

О задержании заместителя председателя комитета по соцполитике Ленобласти 3 декабря сообщает региональный Следком. 47news пишет , что накануне на разговор со следователями поехала Наталья Пшигоцкая, которая с 2014 года отвечает за финансы. С обысками в её кабинете силовики побывали 12 ноября.

В комитете по социальной защите Ленинградской области следователи нашли подозреваемую в особо крупной растрате. По версии следствия, зампред комитета по финансам оставила престарелых и инвалидов без похода в Мариинский театр.

По версии следствия, именно с её подачи уже бывший директор Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана Мудрова в 2017 году закупила на бюджетные 1,6 млн рублей более пятисот билетов на постановку «Дон Кихот» в Мариинский театр. При этом подопечные интерната на премьеру не попали, проходки ушли другим людям.

«Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавляют в ведомстве.

Уголовное дело о растрате с использованием служебного положения возбуждено весной этого года в отношении Мудровой. Её задержали после обысков в октябре прошлого 2019 года — тогда следователей также интересовало исчезновение казённых денег. Предполагалось, что средства ушли не на престарелых, а на украшение новогоднего стола для администрации.