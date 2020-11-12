В Петербурге обыскивают областной комитет по соцзащите. Силовики ищут следы растраты на «Дон Кихота»
Следственный комитет и оперативники экономической полиции Петербурга работают в комитете по социальной защите правительства Ленинградской области. Об этом 12 ноября пишет 47news.
По данным издания, обыски на Лифляндской, 6, начались немногим позже полудня, силовики проверяют кабинет зампредседателя комитета по финансам Натальи Пшигоцкой и бухгалтерию.
«Работа комитета не блокирована, всё культурно, с понятыми», — подтвердили следственные мероприятия сотрудники.
В правоохранительных органах причину обысков объяснили уголовным делом об особо крупной растрате. Оно возбуждено весной этого года в отношении Светланы Мудровой, которая до октября 2019-го руководила Лодейнопольским специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов. По версии следствия, в 2017 году директор приобрела почти 600 билетов на постановку «Дон Кихот» в Мариинский театр для своих подопечных, однако проходками, которые обошлись бюджету в 1,6 млн рублей, воспользовались третьи лица.
Следственный комитет и полиция не первый раз навещают комитет по соцзащите на Лифляндской. Осенью 2019-го силовиков интересовало празднование корпоратива в туристической деревне. Администрация интерната для инвалидов в Ленобласти, как предполагалось, гуляла на деньги пожилых. Обыски тогда закончились задержанием Светланы Мудровой.