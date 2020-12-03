До Нового года остался месяц, однако коала в Южной Австралии не могла дождаться праздника. Животное влезло в чужой дом и облюбовало новогоднюю елку.



«Жительница Аделаиды обнаружила коалу среди украшений на елке и вызвала службу спасения. <...> В горячей линии восприняли как шутку звонок о том, что коала залезла в дом и забралась на рождественскую елку», — сообщает 3 декабря издание 9News.