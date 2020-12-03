FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Даже животные не могут дождаться конца 2020-го. Коала забралась на новогоднюю елку в Австралии и не хотела слезать

До Нового года остался месяц, однако коала в Южной Австралии не могла дождаться праздника. Животное влезло в чужой дом и облюбовало новогоднюю елку.

«Жительница Аделаиды обнаружила коалу среди украшений на елке и вызвала службу спасения. <...> В горячей линии восприняли как шутку звонок о том, что коала залезла в дом и забралась на рождественскую елку», — сообщает 3 декабря издание 9News.

Спасатели, которые попытались снять животное с искусственной елки, столкнулись с недовольством коалы. В спасательной службе заверили, что коалы — очень любопытные существа, поэтому они не упускают возможности исследовать что-то новое.

В итоге австралийского эндемика отпустили в дикую природу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
Перчатки у них, одеяло... не дали маленькой встретить Новый год. Профессиональные живодёры а не спасатели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний