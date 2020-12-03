До Нового года остался месяц, однако коала в Южной Австралии не могла дождаться праздника. Животное влезло в чужой дом и облюбовало новогоднюю елку.
«Жительница Аделаиды обнаружила коалу среди украшений на елке и вызвала службу спасения. <...> В горячей линии восприняли как шутку звонок о том, что коала залезла в дом и забралась на рождественскую елку», — сообщает 3 декабря издание 9News.
When the 1300Koalaz hotline answered a call claiming a koala had wandered into a home and climbed up the Christmas tree, they thought it was a prank.— The Australian (@australian) December 3, 2020
Amanda McCormick, who made the call, took these photos before the koala rescue team arrived 🎄🐨 pic.twitter.com/A4avFl9wWn
Спасатели, которые попытались снять животное с искусственной елки, столкнулись с недовольством коалы. В спасательной службе заверили, что коалы — очень любопытные существа, поэтому они не упускают возможности исследовать что-то новое.
В итоге австралийского эндемика отпустили в дикую природу.