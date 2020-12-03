«Рено Логан» сгорел полностью в Красногвардейском районе.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 3 декабря, сообщение о пожаре у дома 7 по Отечественной улице поступило около 4.20. Когда пожарные прибыли в 4.27 на место, «Рено Логан» полыхал по всей площади. Его быстро потушили, и в 5 утра последний наряд покинул двор на Ржевке.



Начало возгорания автомобиля, который принадлежит 19-летнему петербуржцу, попало на видео. Из ролика видно, что возникновению пламени посодействовал некий мужчина.

