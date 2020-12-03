В центре Петербурга замерзают жители почти сотни домов. В аварийной их «кормят завтраками»

Жители Адмиралтейского района жалуются на остывшие батареи почти в сотне домов.



Как сообщают читатели «Фонтанке» 3 декабря, отопление в районе набережной Фонтанки пропало еще накануне.



«В квартире +15. Аварийная служба вчера обещала подключить отопление в 7 утра, теперь уже в 18:30 обещают. Утверждают, что отключено от отопления 94 дома. Горячей воды тоже практически нет. Чуть теплая идет из горячего крана», — сообщают читатели.



По данным «Теплосети», 2 декабря около 11:00 во время планового объезда специалисты компании выявили дефект трубы у дома 115 по набережной Фонтанки.

