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В центре Петербурга замерзают жители почти сотни домов. В аварийной их «кормят завтраками»

Жители Адмиралтейского района жалуются на остывшие батареи почти в сотне домов.

Как сообщают читатели «Фонтанке» 3 декабря, отопление в районе набережной Фонтанки пропало еще накануне.

«В квартире +15. Аварийная служба вчера обещала подключить отопление в 7 утра, теперь уже в 18:30 обещают. Утверждают, что отключено от отопления 94 дома. Горячей воды тоже практически нет. Чуть теплая идет из горячего крана», — сообщают читатели.

По данным «Теплосети», 2 декабря около 11:00 во время планового объезда специалисты компании выявили дефект трубы у дома 115 по набережной Фонтанки.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — сообщает компания на сайте.

На время аварийных работ движение по набережной реки Фонтанки между Вознесенским и Московским проспектами было ограничено.

При этом резервирование теплоснабжения возможно было осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода. Для этого управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10 утра 3 декабря 2020 года.

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Комментарии (3)

zlopopik
не надо удивляться авариям на инженерных объектах после 10 лет разрухи и 20 лет потребительской горячки.
Василий Марущак
Не хотели маски носить? Вот и не жалуйтесь теперь.
vvivanov
С туристами разобрались, теперь занялись местными жителями?
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