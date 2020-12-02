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Защитник «Зенита» Ловрен стал главным героем новой серии популярного американского мультсериала

Футболисты петербургского «Зенита» оказались в центре новой серии популярного мультипликационного веб-сериала The Champions. Главную роль исполнил хорватский защитник Деян Ловрен.

Фото: кадр из видео/youtube/B/R Football

По сюжету Ловрена представили сторонником всевозможных теорий заговора, что не так уж и далеко от истины. В мультфильме он живет в маленькой хижине в лесу. Стены в доме футболиста украшены фотографиями йети и лохнесского чудовища. Однажды футболист «Зенита» решает доказать, что его бывший партнер по «Ливерпулю» ван Дейк – не человек. В серии также принимают участие мультяшные образы других игроков петербургской команды — Малкома, Барриоса, Дугласа Сантоса и Юрия Жиркова.

The Champions – американский мультипликационный веб-сериал о футболе. Новые эпизоды выходят каждый понедельник в еврокубковые недели. Серии собирают от 2 до 5 миллионов просмотров.

Фото: кадр из видео/youtube/B/R Football

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