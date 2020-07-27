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27.07.2020 17:49
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Не верит в коронавирус, не любит Верзилова, считает себя лучшим в мире с 12 лет. Кто такой новичок «Зенита» Деян Ловрен

Петербургский «Зенит» теряет капитана, серба Бранислава Ивановича (с ним уже попрощались в соцсетях и Ярослав Ракицкий, и Магомед Оздоев). Его призван заменить хорват — Деян Ловрен, перебирающийся в город на Неве из Ливерпуля.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании защитника Деяна Ловрена. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о ярком новичке петербургской команды.

Поддерживает коронавирусных диссидентов

Ловрен часто поддерживает в «Инстаграме» Ивана Пернара — хорватского политика, противника прививок, который также считает, что никакого коронавируса нет. Футболист ставит лайки под его постами о том, что всё происходящее — заговор Билла Гейтса, и пишет одобряющие комментарии. Пернар, к слову, также через «Инстаграм» поддерживает Ловрена в трудные моменты карьеры.

Однажды Ловрен сам пришел уже в инстаграм Гейтса, где тот благодарил врачей за их героическую помощь больным по всему миру, и написал: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы».

Также хорват рекламирует у себя в сторис интервью Дэвида Айка — бывшего футболиста, который рассказывает, что коронавируса нет, а также врача Рашида Буттара, известного антинаучными практиками и заявлениями о том, что COVID-19 — это биологическое оружие, созданное врачом из Уханя на деньги США. По другой теории Айка, которую он также высказывал в одном из интервью, ссылка на которое появлялась в инстаграме Ловрена, во всем опять виноваты Билл Гейтс и вышки 5G.

Прогнал Верзилова

В значимом для футбольной России июле 2018 года сборная Хорватии с Ловреном в составе сенсационно дошла до финала, где уступила Франции — 2:4. Помимо захватывающего футбола матч запомнился еще и выбеганием на поле четырех активистов Pussy Riot в полицейской форме. И если большинство футболистов довольно снисходительно отнеслись к их выходке, то от Ловрена издателю «Медиазоны» Петру Верзилову досталось по полной программе.

— Я вышел из себя, потому что в этот момент мы играли в хорошем темпе, — объяснял позже Ловрен. — Мы играли в хороший футбол, а затем матч прервался. Я сошел с ума, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона.

Лучший защитник мира

В 12 лет Ловрен выцарапал на письменном столе слова: «Я буду одним из лучших защитников мира». Спустя годы Деян будет говорить об этом при каждом удобном случае. А после выхода в финал чемпионата мира-2018 даже заявит, что он самый лучший защитник в мире. Потом поймет, что немного погорячился, и вернется к формулировке «один из».

«Я довольно невезучий. Один раз ошибся — и все, 1:0! Но я не сдаюсь — без ошибок ты не можешь стать тем, кем являешься сейчас. Никогда не говорил, что я лучший защитник. Скорее вхожу в топ-5. И все же назовите мне игрока, который играл в финале ЛЧ, а потом, месяц спустя, на чемпионате мира?» — заявил хорват.

Или клоун?

Отношение среди болельщиков «Ливерпуля» из-за той самой невезучести к Ловрену специфическое. Его часто называют клоуном за нелепые ошибки, которых действительно хватает. Из них делают целые подборки:

Некоторые уже предсказывают реакцию фанатов «Зенита» на особенности его игры.

Однако главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп всегда защищал Ловрена и, кажется, действительно ценил его очень высоко, несмотря на то, что не всегда выпускал в основном составе.

«Знаю, что в начале карьеры в «Ливерпуле» Деян допустил несколько ошибок. Теперь люди оценивают каждое его действие с позиции: «Ох, снова Ловрен чудит». Я же сказал ему: «Допустим, меня попросили бы создать идеального центрального защитника. Например, в будущем с помощью генетики — бам, бам, и готово. У меня получился бы ты». У Ловрена есть все: он мощный, быстрый, владеет двумя ногами, высоко прыгает и выигрывает почти весь воздух. Все качества, которые нужны центральному защитнику. Но кое-что можно улучшить — концентрацию», — подчеркивал Клопп.

Дружба с Салахом

Отношения между Ловреном и одним из ведущих игроков «Ливерпуля» Мохамедом Салахом давно стали мемом. По одной из легенд, их крепкая дружба началась в 2017 году, когда Салаха по ошибке поставили к нему в пару на тренировке. С тех пор игроки постоянно троллят друг друга в соцсетях, а клубное телевидение всеми силами поддерживает их союз. Например, в январе они сыграли партию в настольный теннис — из этого получился огненный ролик.

— Мне приходится относиться к нему как к маленькому ребенку, — рассказывал как-то Салах. — Иногда приходится говорить: «Спокойно, Деян, все хорошо, не переживай». Иногда приходится давать ему шоколадку, чтобы он успокоился.

Однажды Салах прислал в WhatsApp Ловрену по ошибке (ну, по крайней мере, египетский форвард так это объяснил) свой голый торс. Ловрен его обсмеял и выложил их переписку в «Инстаграм».

Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06

Химия между футболистами была запредельная.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06
Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06

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