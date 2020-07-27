Петербургский «Зенит» теряет капитана, серба Бранислава Ивановича (с ним уже попрощались в соцсетях и Ярослав Ракицкий, и Магомед Оздоев). Его призван заменить хорват — Деян Ловрен, перебирающийся в город на Неве из Ливерпуля.

Не верит в коронавирус, не любит Верзилова, считает себя лучшим в мире с 12 лет. Кто такой новичок «Зенита» Деян Ловрен

Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании защитника Деяна Ловрена. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о ярком новичке петербургской команды.

Поддерживает коронавирусных диссидентов

Ловрен часто поддерживает в «Инстаграме» Ивана Пернара — хорватского политика, противника прививок, который также считает, что никакого коронавируса нет. Футболист ставит лайки под его постами о том, что всё происходящее — заговор Билла Гейтса, и пишет одобряющие комментарии. Пернар, к слову, также через «Инстаграм» поддерживает Ловрена в трудные моменты карьеры.



Однажды Ловрен сам пришел уже в инстаграм Гейтса, где тот благодарил врачей за их героическую помощь больным по всему миру, и написал: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы».

Также хорват рекламирует у себя в сторис интервью Дэвида Айка — бывшего футболиста, который рассказывает, что коронавируса нет, а также врача Рашида Буттара, известного антинаучными практиками и заявлениями о том, что COVID-19 — это биологическое оружие, созданное врачом из Уханя на деньги США. По другой теории Айка, которую он также высказывал в одном из интервью, ссылка на которое появлялась в инстаграме Ловрена, во всем опять виноваты Билл Гейтс и вышки 5G.

Прогнал Верзилова

В значимом для футбольной России июле 2018 года сборная Хорватии с Ловреном в составе сенсационно дошла до финала, где уступила Франции — 2:4. Помимо захватывающего футбола матч запомнился еще и выбеганием на поле четырех активистов Pussy Riot в полицейской форме. И если большинство футболистов довольно снисходительно отнеслись к их выходке, то от Ловрена издателю «Медиазоны» Петру Верзилову досталось по полной программе.



Сравните: Деян Ловрен & Верзилов. Пуська & Мбаппе. Кстати, своей выходкой Верзилов и компания сломали атаку Хорватов.



Зы: билеты в приигровую зону стоили порядка 300 К. pic.twitter.com/tA3n9Jxlf8 — Виолетта Волкова (@volkova__v) July 16, 2018

В московской полиции прокомментировали инцидент с Pussy Riot на финале ЧМhttps://t.co/JbUe9cTkGW pic.twitter.com/sE5Ps0ZDG5 — Шарий.net (@sharijnet) July 16, 2018

— Я вышел из себя, потому что в этот момент мы играли в хорошем темпе, — объяснял позже Ловрен. — Мы играли в хороший футбол, а затем матч прервался. Я сошел с ума, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона.

Лучший защитник мира

В 12 лет Ловрен выцарапал на письменном столе слова: «Я буду одним из лучших защитников мира». Спустя годы Деян будет говорить об этом при каждом удобном случае. А после выхода в финал чемпионата мира-2018 даже заявит, что он самый лучший защитник в мире. Потом поймет, что немного погорячился, и вернется к формулировке «один из».

«Я довольно невезучий. Один раз ошибся — и все, 1:0! Но я не сдаюсь — без ошибок ты не можешь стать тем, кем являешься сейчас. Никогда не говорил, что я лучший защитник. Скорее вхожу в топ-5. И все же назовите мне игрока, который играл в финале ЛЧ, а потом, месяц спустя, на чемпионате мира?» — заявил хорват.

Или клоун?

Отношение среди болельщиков «Ливерпуля» из-за той самой невезучести к Ловрену специфическое. Его часто называют клоуном за нелепые ошибки, которых действительно хватает. Из них делают целые подборки:



Vs. Besiktas (26th February 2015)



It had been a torrid start for Lovren since joining from Southampton in the summer, but he had a chance to make himself a hero by sending us through to the next round of the Europa League.



He took the decisive penalty... and he skied it. pic.twitter.com/v9tByiJLgI — Laurie (@LFCLaurie) July 24, 2020

Некоторые уже предсказывают реакцию фанатов «Зенита» на особенности его игры.



Zenit ultras chasing Lovren after he makes his 3rd mistake in 3 games pic.twitter.com/Yv30uI7MHX — ‏ً (@RB_07FtboI) July 12, 2020

Однако главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп всегда защищал Ловрена и, кажется, действительно ценил его очень высоко, несмотря на то, что не всегда выпускал в основном составе.

«Знаю, что в начале карьеры в «Ливерпуле» Деян допустил несколько ошибок. Теперь люди оценивают каждое его действие с позиции: «Ох, снова Ловрен чудит». Я же сказал ему: «Допустим, меня попросили бы создать идеального центрального защитника. Например, в будущем с помощью генетики — бам, бам, и готово. У меня получился бы ты». У Ловрена есть все: он мощный, быстрый, владеет двумя ногами, высоко прыгает и выигрывает почти весь воздух. Все качества, которые нужны центральному защитнику. Но кое-что можно улучшить — концентрацию», — подчеркивал Клопп.

Дружба с Салахом

Отношения между Ловреном и одним из ведущих игроков «Ливерпуля» Мохамедом Салахом давно стали мемом. По одной из легенд, их крепкая дружба началась в 2017 году, когда Салаха по ошибке поставили к нему в пару на тренировке. С тех пор игроки постоянно троллят друг друга в соцсетях, а клубное телевидение всеми силами поддерживает их союз. Например, в январе они сыграли партию в настольный теннис — из этого получился огненный ролик.



— Мне приходится относиться к нему как к маленькому ребенку, — рассказывал как-то Салах. — Иногда приходится говорить: «Спокойно, Деян, все хорошо, не переживай». Иногда приходится давать ему шоколадку, чтобы он успокоился.

Однажды Салах прислал в WhatsApp Ловрену по ошибке (ну, по крайней мере, египетский форвард так это объяснил) свой голый торс. Ловрен его обсмеял и выложил их переписку в «Инстаграм».



Фото: скриншот с сайта instagram.com / dejanlovren06

Химия между футболистами была запредельная.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

