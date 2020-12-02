«Достримился?» Девушка стримера Стаса Reeflay умерла во время трансляции, а подписчики два часа смотрели на труп

Сожительница YouTube-блогера Станислава Решетникова умерла во время стрима 2 декабря. Во время эфира мужчина вытащил девушку из прихожей, на ней было только бельё. Он положил подругу на диван, так как решил, что та замёрзла и просто потеряла сознание. Однако возлюбленная так и не пришла в сознание. Позже стример всё же додумался позвонить в скорую, но приехавшие в подмосковный дом медики лишь констатировали смерть.

«Валь, ты что? <…> Я вам говорю, она как будто мертвая. <…> Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», — сказал он во время эфира.

В ожидании медиков он сидел и ревел, виня себя во всём, однако камеру отключать не стал, её попросили отключить полицейские, приехавшие после сотрудников скорой помощи. Но даже их слова на Стаса не подействовали. Вместо того, чтобы завершить стрим, он просто развернул камеру к стене.

«Достримился?» — спросили полицейские. У блогера забрали паспорт и снова попросили выключить камеру, после чего эфир закончился.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция. Он обратился в полицию. Теперь же полиция проводит проверку обстоятельств смерти девушки.

Весной этого года во время вечеринки с бассейном и сухим льдом на дне рождении блогерши Екатерины Диденко погибли её муж и друзья. Спустя полгода после смерти супруга у неё уже новый возлюбленный. Для празднования Нового года они снова искали дом в Подмосковье и снова с бассейном.