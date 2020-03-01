«Похорон не будет». Блогер Екатерина Диденко заявила, что развеет прах мужа над полем
Блогер Екатерина Диденко после трагедии, случившейся в московском банном комплексе «Девятый вал», продолжает поддерживать связь с аудиторией. 1 марта она рассказала, что подарила дочери куклу «от папы» и рассказала подписчикам о предстоящем прощании с супругом.
«Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: “Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах”», — рассказала она в Instagram.
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Диденко добавила, что помощь психологов очень её помогла и теперь она почти не плачет.
Телеканал «360» тем временем проверил подлинность диплома Диденко и убедился, что блогерша - не просто дипломированный фармацевт, но и закончила вуз с отличием.
«Фонтанка» подробно рассказала о вечеринке в сауне в честь 29-летия блогера. Апогеем стал сброс 25-30 килограммов сухого льда в бассейн. Из-за отсутствия воздуха двое друзей Диденко надышались углекислым газом и погибли на месте. Муж девушки скончался в реанимации. Пользователи соцсетей второй день осуждают и защищают овдовевшую Екатерину.