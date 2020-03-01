Блогер Екатерина Диденко после трагедии, случившейся в московском банном комплексе «Девятый вал», продолжает поддерживать связь с аудиторией. 1 марта она рассказала, что подарила дочери куклу «от папы» и рассказала подписчикам о предстоящем прощании с супругом.



«Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: “Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах”», — рассказала она в Instagram.