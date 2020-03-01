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01.03.2020 17:20
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«Похорон не будет». Блогер Екатерина Диденко заявила, что развеет прах мужа над полем

Блогер Екатерина Диденко после трагедии, случившейся в московском банном комплексе «Девятый вал», продолжает поддерживать связь с аудиторией. 1 марта она рассказала, что подарила дочери куклу «от папы» и рассказала подписчикам о предстоящем прощании с супругом.

«Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: “Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах”», — рассказала она в Instagram.

www.instagram.com

Диденко добавила, что помощь психологов очень её помогла и теперь она почти не плачет.

Телеканал «360» тем временем проверил подлинность диплома Диденко и убедился, что блогерша - не просто дипломированный фармацевт, но и закончила вуз с отличием.

«Фонтанка» подробно рассказала о вечеринке в сауне в честь 29-летия блогера. Апогеем стал сброс 25-30 килограммов сухого льда в бассейн. Из-за отсутствия воздуха двое друзей Диденко надышались углекислым газом и погибли на месте. Муж девушки скончался в реанимации. Пользователи соцсетей второй день осуждают и защищают овдовевшую Екатерину.

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Комментарии (2)

Эндер Райленэ
Надо полагать, момент развеивания праха она тоже будет освещать в своём блоге, одной рукой опорожняя урну, другой держа телефон?
Молодец Катя, а если завтра еще кого-нибудь приземлить (например детишек), то количество просмотров просто взлетит в космос!
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