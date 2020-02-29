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29.02.2020 19:08
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«Не забыть про сториз!» Как погоня за подписчиками превратилась в трагедию с сухим льдом

Блогер-миллионник с фармацевтическим образованием лишилась мужа и друзей из-за забавы - в бассейн кинули сухой лед. Трансляции в сториз добавили сотню тысяч подписчиков. .

Трагедия в московской сауне «Девятый вал» стала главной темой для обсуждения в соцсетях 29 февраля. Столичный блогер-провизор Екатерина Диденко в честь своего 29-летия устроила «типичную вечеринку с бассейном», прямо как в песне тинейджерской группы «Пошлая Молли». В качестве «изюминки» её муж Валентин предложил сухой лёд "для классной картинки". И три десятка килограммов бросили в бассейн с водой. Развлечение транслировалось в сториз Инстаграм, но недолго.

В соцсетях появилось видео, на котором лёд загружают в чашу бассейна. Сауна на глаза превращается в декорации для клипа из 80-х или фильма ужасов. Первый смельчак устремляется в воду и на мгновение исчезает. Кто-то из девушек, возможно, сама Екатерина, кричит: «Он умер! Всё, его нет больше!» Но это была безобидная шутка, которая станет пророческой. Уже потом эксперты скажут, что жертв трагедии можно было спасти, но лишь в течение трёх первых минут.

Двое друзей Диденко - Наталья и Юрий погибли в сауне. Валентина спасали врачи, успели поместить в реанимацию, но он вскоре скончался. На данный момент в больнице остаются ещё пять гостей праздника.

Всего на дне рождении Екатерины было 18 человек. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за углекислого газа, который начал выделяться при взаимодействии с водой. В считанные секунды люди начали терять сознание. Повезло тем, кого из бассейна вытащили первыми. Эффект сухого льда в сауне подробно описал для РБК научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.

«Когда сухой лед соприкасается с водой, происходит образование углекислого газа, и во влажном эфире получается такой пар, или дым. Когда это происходит в хорошо вентилируемом помещении, то все нормально. С бассейном ситуация сложнее. Дело в том, что углекислый газ тяжелее воздуха, он находится внизу. Когда человек плавает, у него над водой только голова, и слой углекислого газа после того, как в воду кинули сухой лед, оказался непосредственно над водой. И люди стали дышать воздухом с очень высоким содержанием углекислого газа. По-видимому, они были в «подогретом» состоянии, поэтому не сразу поняли, что происходит, — понемногу засыпали, теряли сознание. В общем, они пострадали от недостатка кислорода», — объяснил он.

Трагедия вызвала широкую дискуссию. Интернет-пользователи задались вопросом, как девушка, ведущая инстаграм-аккаунт про препараты и окончившая Пятигорский медико-фармацевтический институт, могла не знать, что происходит с сухим льдом, вступающим в реакцию с водой. Но ещё больше общественность возмутило, что овдовевшая после своего дня рождения Диденко и после трагедии продолжила снимать видео, применяя при этом эффекты, делающие лицо красивым. В своих сторис девушка сначала рассказывала, что её муж находится в реанимации, а затем сообщила, что он умер вслед за её друзьями.

«Вали больше нет с нами. А ещё нет Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации», - вытирая слёзы, сказала блогер. Впрочем, тут же продолжила.

«Вчера не ревела, а сегодня прям прорвало. Я вчера думала, что это неправда, что это сон. Настя сегодня проснулась и говорит: “А где папа?” Я не знаю, что сказать. Если среди вас есть те, кто могут оказать профессиональную психологическую помощь, напишите пожалуйста. Я даже не знаю, к кому обращаться», - попросила Екатерина.

Подписчики и другие пользователи увидели в этом театральные эмоции и ответили агрессивной травлей.

Но нашлись и те, кто встали на сторону девушки, сочувствуя её горю.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© Фонтанка.Ру

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