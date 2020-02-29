Трагедия в московской сауне «Девятый вал» стала главной темой для обсуждения в соцсетях 29 февраля. Столичный блогер-провизор Екатерина Диденко в честь своего 29-летия устроила «типичную вечеринку с бассейном», прямо как в песне тинейджерской группы «Пошлая Молли». В качестве «изюминки» её муж Валентин предложил сухой лёд "для классной картинки". И три десятка килограммов бросили в бассейн с водой. Развлечение транслировалось в сториз Инстаграм, но недолго.

В соцсетях появилось видео, на котором лёд загружают в чашу бассейна. Сауна на глаза превращается в декорации для клипа из 80-х или фильма ужасов. Первый смельчак устремляется в воду и на мгновение исчезает. Кто-то из девушек, возможно, сама Екатерина, кричит: «Он умер! Всё, его нет больше!» Но это была безобидная шутка, которая станет пророческой. Уже потом эксперты скажут, что жертв трагедии можно было спасти, но лишь в течение трёх первых минут.



Двое друзей Диденко - Наталья и Юрий погибли в сауне. Валентина спасали врачи, успели поместить в реанимацию, но он вскоре скончался. На данный момент в больнице остаются ещё пять гостей праздника. Всего на дне рождении Екатерины было 18 человек. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за углекислого газа, который начал выделяться при взаимодействии с водой. В считанные секунды люди начали терять сознание. Повезло тем, кого из бассейна вытащили первыми. Эффект сухого льда в сауне подробно описал для РБК научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.

«Когда сухой лед соприкасается с водой, происходит образование углекислого газа, и во влажном эфире получается такой пар, или дым. Когда это происходит в хорошо вентилируемом помещении, то все нормально. С бассейном ситуация сложнее. Дело в том, что углекислый газ тяжелее воздуха, он находится внизу. Когда человек плавает, у него над водой только голова, и слой углекислого газа после того, как в воду кинули сухой лед, оказался непосредственно над водой. И люди стали дышать воздухом с очень высоким содержанием углекислого газа. По-видимому, они были в «подогретом» состоянии, поэтому не сразу поняли, что происходит, — понемногу засыпали, теряли сознание. В общем, они пострадали от недостатка кислорода», — объяснил он.



Трагедия вызвала широкую дискуссию. Интернет-пользователи задались вопросом, как девушка, ведущая инстаграм-аккаунт про препараты и окончившая Пятигорский медико-фармацевтический институт, могла не знать, что происходит с сухим льдом, вступающим в реакцию с водой. Но ещё больше общественность возмутило, что овдовевшая после своего дня рождения Диденко и после трагедии продолжила снимать видео, применяя при этом эффекты, делающие лицо красивым. В своих сторис девушка сначала рассказывала, что её муж находится в реанимации, а затем сообщила, что он умер вслед за её друзьями.

«Вали больше нет с нами. А ещё нет Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации», - вытирая слёзы, сказала блогер. Впрочем, тут же продолжила.



«Вчера не ревела, а сегодня прям прорвало. Я вчера думала, что это неправда, что это сон. Настя сегодня проснулась и говорит: “А где папа?” Я не знаю, что сказать. Если среди вас есть те, кто могут оказать профессиональную психологическую помощь, напишите пожалуйста. Я даже не знаю, к кому обращаться», - попросила Екатерина.



Подписчики и другие пользователи увидели в этом театральные эмоции и ответили агрессивной травлей.



Mood #Диденко: муж умер, но сториз должны быть с фильтром. А вдруг подписота неровности кожи увидит?! 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/KeatHALfdI — худеющая императрица дна. (@smo_sumo) February 29, 2020

Не выходит из головы эта блогерша, которая на своем дне рождении устроила вечеринку им. Дарвина в сауне. Эти люди среди нас, живут, рожают детей. Реально страшно.



Она ещё из больницы трансляшки ведёт о том, кто там умер. Мозг явно все — Полкота эмоциональной поддержки (@petr0_g) February 29, 2020

Но нашлись и те, кто встали на сторону девушки, сочувствуя её горю.



Многие в сетях обсуждают Екатерину Диденко, блогершу из Инсты. У нее погиб муж и еще двое друзей на ДР. Я не знаю эту девушку, но я знаю, что потерять мужа и остаться с двумя детьми, это трагедия и я не принимаю тех, кто злорадствует в коментах. Господь, да упокоит души погибших — Borisenko (@borisenkodmitr) February 29, 2020

Начинают судить Диденко за сторисы с новостями об умершем муже - а что здесь такого?

Каждый переживает свое горе по своему, «ОНА ЗАПИСЫВАЕТ С ФИЛЬТРОМ» типа ведет себя как неправильная жертва?? По правилам страданий в статье «смерть близких» нельзя выкладывать сторис??

🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ — Leron_don_don (@SamoylenkoLera) February 29, 2020

Читаю про ситуацию Кати Диденко. Относилась к ней 50/50, сейчас очень жаль ее по человечески. А люди мразоты. Не хочу с ними на одной планете жить даже. — королева рпп (@krlv_bylimichka) February 29, 2020