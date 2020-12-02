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«АвтоВАЗ» продал в ноябре рекордное за семь лет количество машин

Фото: АО «АВТОВАЗ»

«АвтоВАЗ» подвел итоги ноябрьских продаж, и они оказались рекордно высокими. Последний месяц осени 2020 года оказался самым удачным для автогиганта в плане реализации автомобилей за семь лет. Помогли госпрограммы.

Как сообщает 2 декабря пресс-служба «АвтоВАЗа», в ноябре 2020 года было продано 38 064 «Лады», что на 21,9% больше результата годичной давности. Этот показатель также стал новым рекордом месяца за период с декабря 2013-го, когда производитель реализовал 38 948 машин.

Самым большим спросом традиционно пользовались автомобили семейства LADA Granta: они разошлись в количестве 14 540 машин, что на 15,6% больше прошлогоднего результата. Вторыми по популярности стали модели семейства LADA Vesta, их продажи с ноября 2019 года выросли на 35,3% и составили 11 771 автомобиль. Третьими по совокупному объему продаж стали пассажирские и коммерческие версии семейства Largus, которых в ноябре купили в количестве 4052 штуки.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне, ноябрьским продажам поспособствовали государственные программы. «Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок», — отметил он. Сыграли роль и собственные программы «АвтоВАЗа», а также выпуск специальных серий популярных моделей LADA. Тем не менее общие результаты 2020 года, как ожидают в компании, будут ниже результатов 2019 года.

В Петербурге в третьем квартале года отмечали рост продаж новых автомобилей на 7%. Эксперты объясняли это снятием ограничений на работу автосалонов, падением рубля и ожиданием второй волны пандемии. В октябре рост продаж составил уже 13%.

Фото: АО «АВТОВАЗ»

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Комментарии (4)

yar_5e4cc335310b6
Так машин относительно "по карману" осталось всего ничего: киа-хэнде, фольксваген-шкода, и рено-лада. Выбор весьма куц.
Михаил Петров-Водкин
Умеют делать! ..... дешевле других
Modest_5e4ce41f7533b
Это показатель возрождения или потребительского отчаяния?
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