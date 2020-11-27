Авторынок приехал в «плюс». Продажи новых машин в Петербурге в октябре выросли на 13%

Петербургский авторынок в октябре установил новые рекорды. Как сообщает 27 ноября агентство «Auto-Dealer-СПб», в дилерских центрах Северной столицы было продано 13 685 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 13% больше, чем в октябре 2019 года. Последний раз более высокий рост реализации машин в городе был отмечен в сентябре 2018 года (на 14%).



В январе — октябре 2020 года в Петербурге было продано 101 472 автомобиля, что на 13% меньше, чем за десять месяцев 2019 года



«Рост продаж автомобилей продолжается, несмотря на дефицит некоторых моделей и комплектаций машин в дилерских центрах. При сохранении таких объемов петербургский авторынок может показать положительную динамику как в ноябре, так и в декабре», — считает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. По итогам года падение продаж автомобилей в Петербурге составит около 10%, прогнозирует эксперт.

