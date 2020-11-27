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Авторынок приехал в «плюс». Продажи новых машин в Петербурге в октябре выросли на 13%

Петербургский авторынок в октябре установил новые рекорды. Как сообщает 27 ноября агентство «Auto-Dealer-СПб», в дилерских центрах Северной столицы было продано 13 685 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 13% больше, чем в октябре 2019 года. Последний раз более высокий рост реализации машин в городе был отмечен в сентябре 2018 года (на 14%).

В январе — октябре 2020 года в Петербурге было продано 101 472 автомобиля, что на 13% меньше, чем за десять месяцев 2019 года

«Рост продаж автомобилей продолжается, несмотря на дефицит некоторых моделей и комплектаций машин в дилерских центрах. При сохранении таких объемов петербургский авторынок может показать положительную динамику как в ноябре, так и в декабре», — считает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. По итогам года падение продаж автомобилей в Петербурге составит около 10%, прогнозирует эксперт.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 10 месяцев составила 8,5% (год назад за аналогичный период — 8,6%).

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Комментарии (6)

Nemcoff
Уверен, половина была отдана в лизинг.
Кельт
Нищает народ...
Iliann
Нормальные машины сейчас стоят как 1к кв в Питере или Москве в неплохом спальном районе.
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