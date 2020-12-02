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В России издали книгу об автоматизации труда, переведённую искусственным интеллектом за 40 секунд

В России выпустили книгу, которую за 40 секунд перевел искусственный интеллект: труд британского экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» выходит в издательстве Individuum. Как пишет «АфишаDaily», 352 страницы загрузили в «Яндекс.Переводчик».

Помощь «живого» редактора все-таки понадобилась — но не везде. Как в Facebook отметил главред Individuum Феликс Сандалов, некоторые фрагменты, выделенные в работе вертикальной чертой, решили оставить без изменений, «чтобы каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания».

Но на этом участие машины в процессе работы над книгой не завершилось. Над одним из «отзывов», размещённых на задней стороне обложки, поработал алгоритм по обработке языка GPT-3, а дизайн выполнили при помощи нейросети «Яндекса», которую используют для создания произведений современного искусства.

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Комментарии (1)

Alex000
Тот случай, когда содержимое видимо не важно.
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