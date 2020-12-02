FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Пограничники задержали вооружённого мужчину в Выборгском районе Ленобласти. Дома у него нашли целый арсенал

В Выборгском районе Ленобласти задержали любителя оружия, который в своей домашней мастерской модернизировал различные средства поражения. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Оружейника в ходе спецоперации 24 ноября вытащили из его автомобиля. В транспортном средстве нашли также нарезное огнестрельное оружие, рабочую винтовку Мосина (3-линейная магазинная винтовка Мосина была принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году) и пять патронов к ней. Однако дома у него хранился гораздо более значительный запас: ещё одна винтовка Мосина,15 гранат, более 1000 патронов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы, 3 оптических прицела, свыше 6 кг пороха, 300 г взрывчатых веществ, 23 основных частей оружия, 2 штык-ножа, 2 штыка четырехгранных.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по СПб и ЛО

В Управлении МВД в отношении хозяина арсенала возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

nick7rus
Почему пограничники?
Aleks74
Вот смешно будет если балистика стрельнет.
Калибр тот же, да и на 4 фото, пули походу идентичные найденной на МП.
Aleks74
Так вот кто в Петрова стрелял.
Все, рапортуйте, дело раскрыто!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний