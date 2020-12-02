В Выборгском районе Ленобласти задержали любителя оружия, который в своей домашней мастерской модернизировал различные средства поражения. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Оружейника в ходе спецоперации 24 ноября вытащили из его автомобиля. В транспортном средстве нашли также нарезное огнестрельное оружие, рабочую винтовку Мосина (3-линейная магазинная винтовка Мосина была принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году) и пять патронов к ней. Однако дома у него хранился гораздо более значительный запас: ещё одна винтовка Мосина,15 гранат, более 1000 патронов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы, 3 оптических прицела, свыше 6 кг пороха, 300 г взрывчатых веществ, 23 основных частей оружия, 2 штык-ножа, 2 штыка четырехгранных.