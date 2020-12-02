«Маски нужно носить и на открытом воздухе». ВОЗ ужесточает рекомендации по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса.
«Если люди не могут соблюдать дистанцирование не менее одного метра, то в помещениях они должны использовать маски. Это касается детей в возрасте от 12 лет и старше <...> Люди также должны носить маски на открытом воздухе, если невозможно поддерживать дистанцирование», — цитирует 2 декабря заявление ВОЗ агентство Reuters.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что новые рекомендации стали «одними из самых больших изменений». Последний раз рекомендации обновлялись в июне.
В организации советуют использовать средства индивидуальной защиты в таких местах, как офисы, магазины и учебные заведения.