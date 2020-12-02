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«Маски нужно носить и на открытом воздухе». ВОЗ ужесточает рекомендации по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса.

«Если люди не могут соблюдать дистанцирование не менее одного метра, то в помещениях они должны использовать маски. Это касается детей в возрасте от 12 лет и старше <...> Люди также должны носить маски на открытом воздухе, если невозможно поддерживать дистанцирование», — цитирует 2 декабря заявление ВОЗ агентство Reuters.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что новые рекомендации стали «одними из самых больших изменений». Последний раз рекомендации обновлялись в июне.

В организации советуют использовать средства индивидуальной защиты в таких местах, как офисы, магазины и учебные заведения.

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Комментарии (9)

DmSh
ВОЗ бы своим делом заниматься(объединять и координировать врачей и ученых) ане рекомендации выпускать. Ну как тут не согласиться с Трампом - просто бездельники. В такой момент - от ВОза только вред один
dkf
А не являются ли сами маски источником заражения? Чем больше носят, тем больше заболевших.
Igg
Искусство заголовка, однако. Про "если невозможно поддерживать дистанцирование" аффтар заметки скромно умолчал.
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