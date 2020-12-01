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Горгонзола и пармезан: 200 кг запрещёнки уехали с одного из петербургских рынков не к покупателям

Более 200 килограммов санкционных продуктов изъято на Полюстровском рынке в ходе таможенного контроля после выпуска товаров.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, должностные лица службы таможенного контроля провели проверку в одной из торговых точек и нашли продукцию, запрещённую к ввозу на территорию России. Товары не имели нужных документов и не прошли сертификацию.

Это молочные и мясные товары, они произведены в Италии, Германии, Финляндии и других европейских странах. Их общий вес — 216 килограммов. Все они изъяты.

Фото: Пресс-служба ЗСТУ
Фото: Пресс-служба ЗСТУ
Фото: Пресс-служба ЗСТУ

Раньше на этом рынке таможенники проводили осмотр торговых помещений вместе с представителями Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Тогда было изъято более 380 килограммов санкционной продукции.

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Комментарии (4)

michailPotapov
таможня оголодала - по рынкам бегает ))
Wuhan Proletarian
А на праздник Новогодний у таможни санкционка.
SERGEY111
Продукты из за границы "не прошедшие" российскую сертификацию я буду есть всегда , а вот российские типа продукты прошедшие эту "сертификацию" - только в мусоропровод с раскатистым грохотом .
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