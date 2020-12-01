Более 200 килограммов санкционных продуктов изъято на Полюстровском рынке в ходе таможенного контроля после выпуска товаров.
Как сообщает 1 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, должностные лица службы таможенного контроля провели проверку в одной из торговых точек и нашли продукцию, запрещённую к ввозу на территорию России. Товары не имели нужных документов и не прошли сертификацию.
Это молочные и мясные товары, они произведены в Италии, Германии, Финляндии и других европейских странах. Их общий вес — 216 килограммов. Все они изъяты.
Раньше на этом рынке таможенники проводили осмотр торговых помещений вместе с представителями Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Тогда было изъято более 380 килограммов санкционной продукции.