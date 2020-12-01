Более 200 килограммов санкционных продуктов изъято на Полюстровском рынке в ходе таможенного контроля после выпуска товаров.



Как сообщает 1 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, должностные лица службы таможенного контроля провели проверку в одной из торговых точек и нашли продукцию, запрещённую к ввозу на территорию России. Товары не имели нужных документов и не прошли сертификацию.



Это молочные и мясные товары, они произведены в Италии, Германии, Финляндии и других европейских странах. Их общий вес — 216 килограммов. Все они изъяты.

