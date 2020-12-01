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Неизвестный врезался в пешеходов в Германии. Очевидцы сообщают о погибших и раненых

Водитель автомобиля врезался в людей в немецком городе Трир 1 декабря.

«В Трире машина на пешеходной зоне сбила несколько человек. Пожалуйста, избегайте этого района», — сообщает 1 декабря полиция ФРГ в Twitter.

Радио SWR добавляет, что в результате ЧП погиб как минимум один человек и 10 пострадали. Полиция задержала водителя. О причинах случившегося пока ничего не сообщается.

В конце ноября неизвестный на автомобиле взял на таран офис Ангелы Меркель.

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