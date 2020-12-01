«Поволжский маньяк» на первом допросе затруднился вспомнить точное число своих жертв, но рассказал, что подтолкнуло его на первое убийство. Видео с подозреваемым опубликовало МВД России 1 декабря.



На кадрах подозреваемый минимум в 26 убийствах 38-летний слесарь Радик Тагиров объясняет, что жертв выбирал случайно: видел как пожилые женщины выходят из магазинов с сумками и провожал до дома. По его словам, иногда пенсионерки сами звали его в квартиры, а порой он напрашивался, усыпляя бдительность тем, что представлялся сотрудником управляющей компании. Попадая в дом, мужчина душил женщин со спины. На просьбу следователя рассказать про первое убийство, он ответил, что оно произошло спонтанно.

