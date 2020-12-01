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«Поволжский маньяк» рассказал, почему совершил первое убийство. Точное число своих жертв он не помнит

«Поволжский маньяк» на первом допросе затруднился вспомнить точное число своих жертв, но рассказал, что подтолкнуло его на первое убийство. Видео с подозреваемым опубликовало МВД России 1 декабря.

На кадрах подозреваемый минимум в 26 убийствах 38-летний слесарь Радик Тагиров объясняет, что жертв выбирал случайно: видел как пожилые женщины выходят из магазинов с сумками и провожал до дома. По его словам, иногда пенсионерки сами звали его в квартиры, а порой он напрашивался, усыпляя бдительность тем, что представлялся сотрудником управляющей компании. Попадая в дом, мужчина душил женщин со спины. На просьбу следователя рассказать про первое убийство, он ответил, что оно произошло спонтанно.

«Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег», — рассказал следователю подозреваемый и согласился с тем, что можно было ограничиться ограблением. «Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», — заявил Тагиров.

38-летнего слесаря задержали в Казани. Именно он, по версии следствия, является так называемым «поволжским маньяком», на счету которого 26 убийств пожилых женщин, которые совершались в 2011 и 2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

МВД РФ

Ранее подозреваемый был судим за кражу и незаконное хранение оружия, освободился в 2010 году. На его след вышли, проведя более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получив совпадения генотипа по криминалистическим базам учета.

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