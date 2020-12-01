«Поволжский маньяк» на первом допросе затруднился вспомнить точное число своих жертв, но рассказал, что подтолкнуло его на первое убийство. Видео с подозреваемым опубликовало МВД России 1 декабря.
На кадрах подозреваемый минимум в 26 убийствах 38-летний слесарь Радик Тагиров объясняет, что жертв выбирал случайно: видел как пожилые женщины выходят из магазинов с сумками и провожал до дома. По его словам, иногда пенсионерки сами звали его в квартиры, а порой он напрашивался, усыпляя бдительность тем, что представлялся сотрудником управляющей компании. Попадая в дом, мужчина душил женщин со спины. На просьбу следователя рассказать про первое убийство, он ответил, что оно произошло спонтанно.
«Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег», — рассказал следователю подозреваемый и согласился с тем, что можно было ограничиться ограблением. «Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», — заявил Тагиров.
38-летнего слесаря задержали в Казани. Именно он, по версии следствия, является так называемым «поволжским маньяком», на счету которого 26 убийств пожилых женщин, которые совершались в 2011 и 2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.
МВД РФ
Ранее подозреваемый был судим за кражу и незаконное хранение оружия, освободился в 2010 году. На его след вышли, проведя более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получив совпадения генотипа по криминалистическим базам учета.