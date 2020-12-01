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«Поволжским маньяком» оказался 38-летний слесарь из Казани. Он начал давать признательные показания

«Поволжский маньяк» дает признательные показания. Подозреваемого в убийствах пожилых женщин задержали в Казани 1 декабря.

Как сообщает Следственный комитет России, чтобы выйти на след 38-летнего слесаря Радика Тагирова, потребовалось провести более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получить совпадения генотипа по криминалистическим базам учета. По данным СК, в 2011 и 2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов были убиты 26 пожилых женщин.

«Результаты криминалистических исследований и анализ обнаруженных на местах происшествия биологических объектов показали, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По предварительной информации, подозреваемый проникал в квартиры под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. Жертвы сами пускали его за порог, после чего он нападал на них и душил руками или другими предметами — фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой, а потом забирал деньги и ценные вещи, оставлял после себя беспорядок и уходил, заперев дверь на ключ, пишет портал.

Тагирова задержали в квартире на улице Главной города Казани. Он был ранее судим за кражу и незаконное хранение оружия, освободился в 2010 году, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. СК ходатайствует о заключении под стражу.

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