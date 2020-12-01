Семак рассказал о причинах неудачи в Лиге чемпионов и возможном возвращении Дзюбы

«Из тех, кто не сыграет, — это Караваев и Вендел по травмам, — заявил Семак. — Ловрен — дисквалификация. Чистяков и Крапухин, которые с нами работают, не заявлены на Лигу чемпионов УЕФА. Под вопросом участие Артема Дзюбы, только после сегодняшней тренировки посмотрим, готов он будет сыграть или нет».

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед вылетом на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» рассказал о проблемах команды и причинах неудачи в турнире. Это встреча станет определяющей для сине-бело-голубых для выхода в евровесну.

По словам Семака, проблемы есть, и очень много.

«Некоторые из лидеров успели провести всего по две-три тренировки после длительного отсутствия, — подчеркнул главный тренер. — Кто-то не сможет помочь. Каждая игра, иногда каждый день вносят какие-то коррективы. Действительно, проблемы есть, и чтобы быть мощными и сильными в каждой игре — нужна хорошая ротация. Нужно иметь хорошую длинную скамейку, которую в нынешней ситуации наши клубы не могут себе позволить».

«Зенит» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но может выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе. Для этого нужно занять третье место и забить в ворота «Брюгге» минимум два мяча.

«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было усилить летом те позиции, которые были необходимы, — добавил Семак. — Плюс — мы можем конкурировать с командами, когда находимся в оптимальной форме и все наши лидеры в строю. При любом другом раскладе есть определенное конкурентное преимущество у тех команд, которые играют против нас».