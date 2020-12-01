Семак рассказал о причинах неудачи в Лиге чемпионов и возможном возвращении Дзюбы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед вылетом на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» рассказал о проблемах команды и причинах неудачи в турнире. Это встреча станет определяющей для сине-бело-голубых для выхода в евровесну.
«Из тех, кто не сыграет, — это Караваев и Вендел по травмам, — заявил Семак. — Ловрен — дисквалификация. Чистяков и Крапухин, которые с нами работают, не заявлены на Лигу чемпионов УЕФА. Под вопросом участие Артема Дзюбы, только после сегодняшней тренировки посмотрим, готов он будет сыграть или нет».
По словам Семака, проблемы есть, и очень много.
«Некоторые из лидеров успели провести всего по две-три тренировки после длительного отсутствия, — подчеркнул главный тренер. — Кто-то не сможет помочь. Каждая игра, иногда каждый день вносят какие-то коррективы. Действительно, проблемы есть, и чтобы быть мощными и сильными в каждой игре — нужна хорошая ротация. Нужно иметь хорошую длинную скамейку, которую в нынешней ситуации наши клубы не могут себе позволить».
«Зенит» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но может выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе. Для этого нужно занять третье место и забить в ворота «Брюгге» минимум два мяча.
«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было усилить летом те позиции, которые были необходимы, — добавил Семак. — Плюс — мы можем конкурировать с командами, когда находимся в оптимальной форме и все наши лидеры в строю. При любом другом раскладе есть определенное конкурентное преимущество у тех команд, которые играют против нас».
Матч «Брюгге» — «Зенит» пройдет в Бельгии 2 декабря. Начало в 23:00 по московскому времени.