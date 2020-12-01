«Ночлежка» в двух столицах собирает новогодние подарки для бездомных

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо приобрести любые товары из списка и принести в один из пунктов сбора. Волонтёры «Ночлежки» их рассортируют, упакуют, а ближе к Новому году подарят подопечным в «Ночном приюте», пунктах обогрева, а также на стоянках «Ночного автобуса».

Благотворительная организация «Ночлежка» начала традиционную акцию «Мандаринка и тушенка», в ходе которой в Петербурге и Москве собирают подарочные наборы к Новому году для людей, оказавшихся без крыши над головой. В наборы войдет самое необходимое для выживания на улице.

В наборы войдут продукты и вещи, которые помогут людям выжить на улице: чай и сахар, тушенка и шоколад, носки и детский крем, фонарики и зубные щетки, и другие необходимые товары.

«Мы собираем такие наборы, чтобы подарить бездомным людям на Новый год, уже много лет. Конечно, мы вкладываем в них то, что необходимо людям для выживания в первую очередь ‒ в том числе калорийную еду и теплые вещи. Но почувствовать неравнодушие, участие, знать, что кто-то подумал о тебе в трудное время, подчас не менее важно, чем банка тушенки», — говорит Данил Краморов, руководитель отдела привлечения ресурсов «Ночлежки».

Акция по сбору стартовала в Петербурге и Москве 1 декабря и продлится по 20 декабря. Отмечается, что в Северной столице в этом году подарки собирают через сеть благотворительных магазинов «Спасибо!», а в Первопрестольной ‒ в офисе «Ночлежки».

Полный список товаров, которые входят в набор, и адреса пунктов сбора можно найти на сайте «Ночлежки».