Мать в Швеции 28 лет держала сына взаперти

Стокгольмская полиция задержала 70-летнюю жительницу столичного региона. Её подозревают в незаконном лишении свободы своего сына: она его держала взаперти 28 лет, а сейчас ему 41 год.
Как сообщает 1 декабря ТАСС со ссылкой на местное издание Expressen, раскрыть тайну помог неожиданный визит родственницы. Она давно подозревала женщину в том, что та прячет сына, и когда её забрали в больницу, пошла осмотреть квартиру. Жилище представляло собой свалку, где годы не было уборки, и среди хлама находился испуганный мужчина, который едва стоял на ногах и не мог отвечать на вопросы. Зубов у него не было, а ноги покрывали язвы и ссадины. Родственница немедленно вызвала врачей, и мужчину госпитализировали. Его состояние медики оценивают как серьёзное.
Родственница рассказывает, что ещё в молодости подозревала в этой семье что-то неладное, но её никто не хотел слушать, поэтому она перестала поднимать этот вопрос. Другие знакомые матери говорят, что она забрала сына из школы в начале седьмого класса, когда ему было 12 лет, и с тех пор не выпускала. Она якобы внушила ему, что все — и родственники, и соседи, и знакомые, и общество в целом — хотят им зла и только она может защитить их обоих. На чрезмерную опеку женщину подтолкнуло некое «событие в семье», отмечает газета Aftonbladet.