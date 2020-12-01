Мать в Швеции 28 лет держала сына взаперти

Стокгольмская полиция задержала 70-летнюю жительницу столичного региона. Её подозревают в незаконном лишении свободы своего сына: она его держала взаперти 28 лет, а сейчас ему 41 год.

Как сообщает 1 декабря ТАСС со ссылкой на местное издание Expressen, раскрыть тайну помог неожиданный визит родственницы. Она давно подозревала женщину в том, что та прячет сына, и когда её забрали в больницу, пошла осмотреть квартиру. Жилище представляло собой свалку, где годы не было уборки, и среди хлама находился испуганный мужчина, который едва стоял на ногах и не мог отвечать на вопросы. Зубов у него не было, а ноги покрывали язвы и ссадины. Родственница немедленно вызвала врачей, и мужчину госпитализировали. Его состояние медики оценивают как серьёзное.