Иммунолог рассказал, чего не надо делать после испытания вакцины от COVID-19

Участники испытаний вакцин от коронавируса не должны самостоятельно сдавать тест на антитела.

Как пишет 1 декабря РИА Новости, по словам израильского иммунолога, заведующего отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессора Якова Беркуна, данные теста на антитела могут повлиять на исход исследования. Поэтому даже если пациент решился на тест, сообщать результат врачу не надо.

Участнику испытаний вакцины в Израиле и на Западе не могут запретить сдавать тесты. «Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — рассказал Беркун.