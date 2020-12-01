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Иммунолог рассказал, чего не надо делать после испытания вакцины от COVID-19

Участники испытаний вакцин от коронавируса не должны самостоятельно сдавать тест на антитела.

Как пишет 1 декабря РИА Новости, по словам израильского иммунолога, заведующего отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессора Якова Беркуна, данные теста на антитела могут повлиять на исход исследования. Поэтому даже если пациент решился на тест, сообщать результат врачу не надо.

Участнику испытаний вакцины в Израиле и на Западе не могут запретить сдавать тесты. «Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — рассказал Беркун.

По данным Университета Хопкинса, к утру 1 декабря мск в мире заразились COVID-19 63,2 миллиона человек, погибли от него 1,46 миллиона человек.

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Комментарии (1)

dihlofos
Интересное заявление. А что они не должны узнать, есть что скрывать или испытуемый не имеет право знать про плацебо?
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