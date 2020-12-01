Подразделения армии Азербайджана вступили в Лачинский район в Нагорном Карабахе.
Как сообщает азербайджанское Минобороны, «согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район».
Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Миротворцы круглосуточно следят за обстановкой и за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивают перевозку продовольствия и товаров, сопровождают ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением объектов инфраструктуры.