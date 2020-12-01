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Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха, безопасность обеспечивают российские миротворцы

Подразделения армии Азербайджана вступили в Лачинский район в Нагорном Карабахе.

Как сообщает азербайджанское Минобороны, «согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район».

Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Миротворцы круглосуточно следят за обстановкой и за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивают перевозку продовольствия и товаров, сопровождают ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением объектов инфраструктуры.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
А можно Российских миротворцев ввести в регионы России для оказания гуманиторной, врачебной помощи, строительство дорог и мостов ?
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