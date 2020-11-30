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Под Петербургом нашли останки взрослых и ребёнка, расстрелянных во время наступления группы армий «Север» на Ленинград

Останки четырех человек, в том числе ребенка, обнаружили следователи и поисковики на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Ломоносовского района Ленинградской области. Судмедэксперты установили, что люди погибли от рук нацистов во время Великой Отечественной войны.

«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан и относится к периоду наступления группы армий «Север» (объединение вооружённых сил нацистской Германии в годы Второй мировой войны на северном участке Восточного фронта. — Прим. ред.) на Ленинград в 1941 году», — сообщили в Следственном комитете России 30 ноября и добавили, что по факту возбуждено уголовное дело.

В конце октября этого года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовое убийство мирных советских жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, которая тогда входила в Ленобласть.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Найдут виновных, выкопают и дадут пожизненное? У следователей другой работы похоже нет.
gencon
Популизм. ФБР бы наш следком в асфальт закатал. Там его даже госдеп стороной обходит
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