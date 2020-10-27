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27.10.2020 17:12
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Российский суд впервые признал геноцидом массовое убийство нацистами «народов Советского Союза»

Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовое убийство мирных советских жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, которая тогда входила в Ленобласть. Видеотрансляция с заседания велась 27 октября.

«Решением суда удовлетворены требования прокурора Новгородской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза в д. Жестяная Горка», — говорится об итогах заседания на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее факт геноцида на международном уровне был признан только в отношении евреев, цыган и сербов.

В новгородской Жестяной Горке, которая во время войны входила в Ленинградскую область, проводились расстрелы мирного населения. Весной 2019 года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там более 500 останков, в том числе детей от пяти лет. В общей сложности каратели лишили жизни как минимум 2,6 тысячи человек. Признать эти убийства геноцидом потребовала Генеральная прокуратура России. Соответствующее заявление было направлено в Солецкий районный суд Новгородской области.

По данным ведомства, в 1942 году в указанной деревне нацисты создали «тайлькоманду» из двух десятков человек во главе с офицерами — немцами и австрийцами. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Исполнители к ответственности так и не привлекались.

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Комментарии (3)

McGillavry
Других проблем в стране больше не осталось? В каждый населённый пункт Новгородской области проложены асфальтированные дороги, в них работают школы и поликлиники, чиновники и депутаты не фальсифицируют результаты выборов и живут на скромные зарплаты?
bazafaka
И сколько народов советского союза загеноцидили в д. Жестяная Горка?
мухомор
мальчику Коле из Нового Уренгоя не говорите.
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