Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовое убийство мирных советских жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, которая тогда входила в Ленобласть. Видеотрансляция с заседания велась 27 октября.

Ранее факт геноцида на международном уровне был признан только в отношении евреев, цыган и сербов.



В новгородской Жестяной Горке, которая во время войны входила в Ленинградскую область, проводились расстрелы мирного населения. Весной 2019 года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там более 500 останков, в том числе детей от пяти лет. В общей сложности каратели лишили жизни как минимум 2,6 тысячи человек. Признать эти убийства геноцидом потребовала Генеральная прокуратура России. Соответствующее заявление было направлено в Солецкий районный суд Новгородской области.



По данным ведомства, в 1942 году в указанной деревне нацисты создали «тайлькоманду» из двух десятков человек во главе с офицерами — немцами и австрийцами. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Исполнители к ответственности так и не привлекались.