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МВД проверят торговлю поддельными отрицательными тестами на коронавирус. «Фонтанка» рассказывала, как их продают в Петербурге

МВД начало проверку продажи в интернете поддельных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом 30 ноября сообщает Daily Storm.

Ранее издание выпустило публикацию о том, как в Москве торгуют фальшивыми справками. Телефоны продавцов легко найти в интернете, за деньги организации обещают предоставить официальный документ с QR-кодом и внести результаты в базу лаборатории «Гемотест».

«Сегодня нашего корреспондента опросили и изъяли у него документ, который он приобрел за 2500 рублей в рамках расследования», — отмечают в издании. Инициатором проверки стала лаборатория, от имени которой распространялись документы.

«Фонтанка» в октябре подробно рассказывала о том, как поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус торгуют в Петербурге. Цены варьируются в пределах от 500 до 3000 тысяч рублей, на документах ставят подписи и печати лабораторий «Инвитро» и «Лабтест». Кроме того, как выяснила «Фонтанка», с помощью подобных бумаг можно попасть в регионы России, где действуют ограничения, а также выписаться у врача. Однако о проверках на данный момент ничего не известно.

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Комментарии (5)

Василий Марущак
Лека Фарм делает за 900 руб, сутки сроку. Сам сдавал.
aborigenSPB
Сейчас МВД заберёт всю полученную прибыль этих конторок себе, и на этом все успокоятся!!! Каждый делает "бизнес" как умеет((
houspi
Спрос рождает предложение.
Дешевле купить справку за 500 рублей, чем сдавать тест за 2500.
Для настоящих пацанов справки рисуют за 3000.
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