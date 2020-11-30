МВД проверят торговлю поддельными отрицательными тестами на коронавирус. «Фонтанка» рассказывала, как их продают в Петербурге

МВД начало проверку продажи в интернете поддельных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом 30 ноября сообщает Daily Storm.



Ранее издание выпустило публикацию о том, как в Москве торгуют фальшивыми справками. Телефоны продавцов легко найти в интернете, за деньги организации обещают предоставить официальный документ с QR-кодом и внести результаты в базу лаборатории «Гемотест».

«Сегодня нашего корреспондента опросили и изъяли у него документ, который он приобрел за 2500 рублей в рамках расследования», — отмечают в издании. Инициатором проверки стала лаборатория, от имени которой распространялись документы.