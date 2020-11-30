ВОЗ: Общероссийского локдауна из-за коронавируса можно будет избежать

Общероссийского локдауна из-за коронавируса можно будет избежать, если население будет ответственно соблюдать меры безопасности и носить маски. Об этом 30 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



«Если 90% [граждан] будут носить маски, если перевод на дистанционную работу [будет организован] там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу [инфекции]. <...> Тогда общий локдаун не будет вопросом», — сказала она в интервью ТАСС.

