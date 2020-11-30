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ВОЗ: Общероссийского локдауна из-за коронавируса можно будет избежать

Общероссийского локдауна из-за коронавируса можно будет избежать, если население будет ответственно соблюдать меры безопасности и носить маски. Об этом 30 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если 90% [граждан] будут носить маски, если перевод на дистанционную работу [будет организован] там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу [инфекции]. <...> Тогда общий локдаун не будет вопросом», — сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович привела в пример страны Азии, которые в последние месяцы избежали тотального локдауна благодаря дисциплинированному следованию правилам предосторожности.

Ранее она рассказала, что окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, а Новый год лучше встретить дома.

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Комментарии (8)

OldObyvatel
ВОЗ основывает свои рекомендации на основании сведений, полученных от странам- участниц. Вследствие этого ее мнение - это мнение страны и не более того. Сказал путин - не будет локдауна, хоть все вы поляжете по домам и больничкам, значит так и будет. И никакой помощи среднему и малому бизнесу, тут ближайшим друзьям уже компенсировать нечем, ну разве, что Сечину не откажешь, Костину, Вексельбергу, Роттенбергам... далее по списку Форбс...
sench99
У нее не роль рожать банальности, а роль шлепать в лужу, от этого звука все смеются, также как и у всего этого "западного" мира..
Yubilar
Нужно было написать иной комментарий. Примерно так. "ВОЗ официально разрешила 10% населения России ходить без намордников". И кликбейт выше, и страху меньше
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