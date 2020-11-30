В ВОЗ заявили, что окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, а в Новый год лучше остаться дома

Окончания пандемии коронавируса не стоит ожидать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь, а Новый год и вовсе лучше встретить дома. Об этом 30 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



По ее словам, пандемия пойдет на спад, когда у людей появится достаточный уровень иммунитета и они адаптируют свое поведение, понимая, что COVID-19 никуда не уйдет и останется в популяции вместе с другими вирусами.



«Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью. Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев — нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

