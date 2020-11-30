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В ВОЗ заявили, что окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, а в Новый год лучше остаться дома

Окончания пандемии коронавируса не стоит ожидать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь, а Новый год и вовсе лучше встретить дома. Об этом 30 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, пандемия пойдет на спад, когда у людей появится достаточный уровень иммунитета и они адаптируют свое поведение, понимая, что COVID-19 никуда не уйдет и останется в популяции вместе с другими вирусами.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью. Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев — нет, но мы должны идти к этому», — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Она также отметила, что посещение концертов и других развлекательных мероприятий допустимо только при сохранении необходимой дистанции между людьми, а Новый год лучше встретить дома.

В России, по данным оперативного штаба, с начала пандемии зарегистрировано 2 295 654 случая заражения коронавирусом.

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Комментарии (4)

DrNixon
вот мне тоже интересно, она говорит одно и то же, банальные, давно всем и без неё известные вещи. Нафига?
Павел Михайлов
Всем чиновникам ВОЗа, Смольного и РосПозорНадзора оставаться дома! и так путёвки на НГ задорого купил.
bluxer
Сколько они ещё собираются доить эту корову?
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