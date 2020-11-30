Полицейские задержали подозреваемого в краже реквизита, используемого концерном «Мосфильм» для съемок.
Как передаёт 30 ноября «МВД Медиа», о взломе автофургона, припаркованного на улице Аллейной в городе Балашиха, сообщил в полицию потерпевший, житель Москвы. Он пожаловался, что из машины пропали принадлежащие ему электрооборудование, транспортировочные кейсы, зонтики, подносы, кофейные пары, бокалы и спиртные напитки. Кроме того, воры забрали муляжи денег и две бутылки искусственной крови. Всё это — реквизит для кино, в перерывах между съёмками потерпевший хранил его в автомобиле своего знакомого. Ущерб он оценил в 217 тысяч рублей.
Подозреваемого, а также часть пропавших вещей в его машине нашли оперативники Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское». Это гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
«Следователем МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.